Представлен Xiaomi 17 Max — большой экран, камера Leica 200 Мп и аккумулятор на 8000 мАч

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона Xiaomi 17 Max. Новый аппарат является упрощенной версией Xiaomi 17 Pro Max без дополнительного экрана на задней панели и с чуть более простым набором камер.

Xiaomi 17 Max оснащен большим 12-битным 6,9-дюймовым плоским LTPO OLED-дисплеем с ультратонкими рамками толщиной 1,28 мм и закругленными углами. Соотношение сторон составляет 19.6:9. Экран поддерживает разрешение 2K, частоту обновления от 1 до 120 Hz и пиковую яркость 3500 нит. По словам Xiaomi, в панели используется технология SuperPixel, обеспечивающая разрешение 2K при меньшем энергопотреблении, чем у стандартной панели 1.5K. Частота сенсорного слоя составляет 300 Hz, частота ШИМ-регулировки — 2160 Hz. Дисплей защищен стеклом Dragon Crystal Glass третьего поколения, которое, по утверждению компании, повышает устойчивость экрана к падениям до 20 раз.

В основе смартфона лежит флагманский 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в тандеме с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 5500 мм². Благодаря этому устройство может в течение длительного времени поддерживать стабильно высокую частоту кадров в тяжелых играх вроде Genshin Impact при максимальных настройках.

Блок основной камеры Leica включает три модуля: главный на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP9, 1/1.4″, f/1.65, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный на 50 Мп (OmniVision OV50M, 1/2.88″, f/2.4, угол захвата 102 гр., ЭФР 17 мм) и перископический на 50 Мп (Sony IMX882, 1/2″, f/2.4, оптический зум 3x, макро от 15 см, OIS). Камера может записывать видео запись видео 8К@30fps. В экран встроена фронтальная камера с разрешением 32 Мп (f/2.2, угол захвата 90 гр., запись видео 4К@30fps).

Xiaomi 17 Max предлагает самый емкий среди основных флагманов бренда кремний-углеродный аккумулятор на 8000 мА⋅ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная 50 Вт и реверсивная 22,5 Вт (обоими способами). Смартфон получил чип быстрой зарядки Surge P3, а также контроллер управления Surge G2 для улучшения зарядки и повышения эффективности аккумулятора. Согласно тестам, проведенными производителем, по автономности Xiaomi 17 Max в два раза превосходит iPhone 17 Pro Max.

Остальное оснащение включает поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики (1115X) с Dolby Atmos, защиту IP68 и экранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Габариты — 162,9 x 77,6 x 8,15 / 8,20 мм (черный/прочие цвета), вес — 219/225 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с HyperOS 3. Цветовая палитра — белый, небесно-голубой и черный.

Цены на Xiaomi 17 Max: 12/256 Gb — $630, 16/256 Gb — $675, 12/512 Gb — $720, 16/512 Gb — $780. На китайские прилавки смартфон поступит 25 мая.