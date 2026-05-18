Xiaomi ilk klips formalı qulaqlıqlarını nümayiş etdirdi

Xiaomi şirkətinin prezidenti Lu Veybinq brendin ilk klips formalı qulaqlıqlarını rəsmi olaraq təqdim edib. Open-Ear Clip-on formatında hazırlanan bu model qulaq kanalına yerləşdirilmir, əvəzində qulaq seyvanının qığırdağına bərkidilir.
Şirkət rəhbərinin paylaşdığı tizer görüntüsündə cihazın qeyri-adi dizaynı diqqət çəkir. Qulaqlıqlar parlaq güzgü effektli səth, bütöv aerodinamik korpus və “şəffaf səs sferası” adlandırılan xüsusi dizayn elementi ilə seçilir. Xiaomi həm də yeni modelin “möhtəşəm” səs keyfiyyəti təqdim edəcəyini vəd edir.
Yeniliyin əsas üstünlüklərindən biri Xiao Ai süni intellekt köməkçisinin inteqrasiyası olacaq. Şirkətin məlumatına görə, qulaqlıqlar istifadəçi ilə daha təbii ünsiyyət qura, real vaxtda 21 dili tərcümə edə və hətta müəyyən dərəcədə “emosional dəstək” funksiyası təqdim edə biləcək.
Bundan əlavə, cihaz danışıq yazısı funksiyasını dəstəkləyəcək. Sistem söhbəti avtomatik qeyd edəcək və bir toxunuşla qısa xülasə hazırlayacaq.
Hələlik Xiaomi qulaqlıqların rəsmi adını, texniki xüsusiyyətlərini və qiymətini açıqlamayıb. Təqdimatın yaxın günlərdə şirkətin digər yeni məhsulları ilə birlikdə keçiriləcəyi gözlənilir.