Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB

Компания Motorola представила на европейском рынке трекер второго поколения Moto Tag 2. Компактный гаджет предназначается для поиска утерянных вещей, он крепится к ключам, сумкам или кошелькам, и подключается к сети Google Find Hub на устройствах с Android.

По сравнению с первым поколением, Moto Tag 2 получил множество улучшений. Главным новшеством стало внедрение технологии Ultra-Wideband (UWB) вместе с Bluetooth 6,0. Это позволяет смартфону более точно определять направление и расстояние до потерянного предмета, предоставляя пользователю визуальные указатели в помещении. Особенно полезно это там, где традиционные Bluetooth-трекеры оказываются недостаточно точными.

По заявлениям производителя, ресурс автономной работы от стандартной сменной батарейки CR2032 составляет больше 600 дней. Устройство первого поколения работало до года. Корпус трекера защищен по стандарту IP68, что делает его устойчивым к попаданию пыли и воды.

Moto Tag 2 предлагается в оранжевом и зеленом цветовых решениях. На корпусе имеется встроенная кнопка, которая может использоваться для звонка на подключенный смартфон или дистанционного спуска затвора камеры. Конфиденциальность данных обеспечивается за счет шифрования в экосистеме Google.

Цена трекера составляет €40.