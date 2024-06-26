Motorola представила трекер Moto Tag

Компания Motorola представила свой первый трекер Moto Tag, который очень напоминает по своим габаритам и дизайну Apple AirTag. Гаджет предназначается для поиска утерянных вещей.

Для подключения к оказавшимся поблизости смартфонам Moto Tag использует Bluetooth, при необходимости выбирая UWB для более точного обнаружения в непосредственной близости (до 1 метра). Глобальное местоположение устанавливается при помощи сети Google Find My Device. Это аналог «Локатора» от Google для Android-устройств. Подключение к смартфону осуществляется при помощи Google Fast Pair.

На корпусе трекера есть кнопка, при нажатии которой сопряженный смартфон издает звуковой сигнал. Кнопку также можно использовать для удаленного спуска затвора при съемке автопортретов. Корпус Moto Tag защищен от воды и пыли по стандарту IP67, его можно погружать на глубину до 1 м на 30 минут. Питание осуществляется за счет батарейки «таблетки» CR2032 – хватит примерно на год работы.

Motorola отмечает, что уделила особое внимание вопросам конфиденциальности. Данные о местоположении защищаются сквозным шифрованием и передаются только на сопряженное устройство. Предусмотрена встроенная функция защиты от преследования, которая оповещает пользователей Android и iOS при обнаружении путешествующего с ними неизвестного трекера. Пользователям Android также доступно ручное сканирование для проверки на наличие нежелательных трекеров в любое время.

Продажи Motorola Moto Tag стартуют по всему миру в августе 2024 года. Цена одного трекера составляет $29, комплекта из четырех — $99. С Moto Tag совместимы все аксессуары, предназначенные для AirTag.

Помимо трекера, компания представила глобальные версии складных смартфонов Razr 50 и Razr 50 Ultra, которые в некоторых странах будут называться Razr (2024) и Razr+ (2024) соответственно. Также была представлена глобальная версия смартфона Moto S50 Neo под названием Moto G85. Все характеристики смартфонов для международного рынка остались без изменений.