16 мая, 2026
xAI представил ИИ-агента Grok Build для генерации программного кода

Grok Build

Компания xAI представила ИИ-агента Grok Build, который, как ожидается, станет конкурентом Claude Code от Anthropic. Пока что Grok Build находится на ранней стадии тестирования и в настоящее время доступен только для подписчиков SuperGrok Heavy.

Агент способен самостоятельно выполнять цепочки задач, писать код, тестировать приложения и работать с файловой системой. Взаимодействие с ИИ осуществляется через терминал. Перед выполнением сложной задачи агент строит пошаговый план, который пользователь может одобрить или скорректировать.

Для решения более сложных задач Grok Build использует субагентов, что позволяет ускорить процесс разработки. А в режиме Headless он может запускать их внутри скриптов.

Grok Build стал первой попыткой xAI выпустить на рынок инструмент на базе ИИ, предназначенный для генерации программного кода. Илон Маск, глава xAI, признает, что его компания в этом, прибыльном на рынке направлении, несколько отстала.

