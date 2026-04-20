Представлен Huawei Pura X Max — широкоформатный складной смартфон

Кроме флагманской серии Pura 90 компания Huawei представила еще одну модель – так называемый широкоформатный складной смартфон Pura X Max. Благодаря своему форм-фактору, в разложенном виде аппарат больше напоминает планшет. Корпус смартфона изготовлен из алюминиевого сплава.

В отличие от большинства складных смартфонов формата «книжка», Huawei Pura X Max получил соотношение сторон 2:1 как для внешнего, так и для внутреннего дисплея. Аппарат оснащен широким внешним экраном на 5,4 дюйма разрешением 1848 x 1264 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и защищен стеклом Kunlun второго поколения. Внутренняя панель на 7,7 дюйма имеет разрешение 2584 x 1828 пикселей, пиковую яркость 3000 нит и защищена многослойной системой с UTG-стеклом. Оба экрана LTPO OLED 2.0 поддерживают адаптивную частоту 1–120 Hz, ШИМ-частоту 1440 Hz и HDR Vivid. Производитель отмечает новый «каплевидный» шарнир с базальтовой структурой, который увеличивает полезную площадь экрана. Заявлена поддержка стилуса Huawei M-Pen 3 Mini (за доплату), посредством которого можно рисовать наброски для ИИ-генераций или делать обычные зарисовки.

Huawei Pura X Max основан на фирменном процессоре Kirin 9030 Pro, предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти и накопители емкостью до 1 Tb. Процессор охлаждается с помощью испарительной камеры и графенового листа. По сравнению с Kirin 9020, установленном в оригинальном Pura X, Kirin 9030 Pro обеспечивает 25% роста производительности CPU, 40% увеличение производительности GPU и 70% роста производительности NPU.

Камеры в аппарате флагманские с технологией XMAGE. В основную входит датчик на 50 Мп (f/1.4-f/4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB-фильтр), широкоугольный модуль на 12,5 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм, RYYB-фильтр), перископный объектив (W-типа) на 50 Мп (f/2.2, оптический зум 3.5х, ЭФР 81 мм, OIS, RYYB-фильтр) и спектральный датчик Red Maple 2 на 1,5 Мп. Внутренняя фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.2), внешняя — 8 Мп (f/2.4). Возможна запись видео 4К. Дополнительно есть ИИ-инструменты для обработки и повышения качества фото.

Аккумулятор емкостью 5300 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку SuperCharge мощностью 50 Вт. Также есть реверсивная зарядка. В оснащение смартфона входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамики, защита IP58/59 и сканер отпечатков пальцев, расположенный на торце. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 6.1. Габариты составляют 166,5 х 120 х 5,2 мм (в разложенном виде), 85 х 120 х 11,2 мм (в сложенном). Вес – 229 гр.

Цены на Huawei Pura X Max: от $1613 за версию 12/256 Gb памяти и до $2053 за топовую с 16 Gb/1 Tb. Будут предложены пять расцветок, включая трендовую оранжевую. В комплект поставки входит чехол с магнитной откидной подставкой для смартфона. Huawei пока не сообщила, появится ли Pura X Max в продаже за пределами Китая.