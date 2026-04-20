Флагманы Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max получили самые продвинутые камеры в истории компании

Компания Huawei представила флагманскую серию смартфонов Pura 90, в которую вошли три модели: Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max. По сравнению с прошлогодней серией, в этой нет модели Ultra.

О базовой модели мы расскажем в отдельном материале, эта новость посвящена Pro-версиям. Аппараты получили обновленный дизайн, продвинутые системы камер, увеличенную автономность и улучшенные ИИ-возможности. Смартфоны имеют плоскую металлическую рамку и треугольный островок камер, а дизайн включает градиентные расцветки, в том числе оранжевый, впервые после серии P30.

Главное внимание в новых смартфонах традиционно уделено камерам. В Huawei Pura 90 Pro установлена основная камера, в которую входит главный датчик на 50 Мп (1/1.28″, переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS, RYYB-фильтр), перископный объектив на 50 Мп (f/2.1, OIS, оптический зум 4х, ЭФР 90,5 мм, макро от 5 см, RYYB-фильтр), широкоугольный модуль на 12,5 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм, RYYB-фильтр) и спектральный датчик Red Maple 2 на 1,5 Мп. Поддерживается запись видео в 4K и замедленная съемка 1080p@960fps.

В версии Huawei Pura 90 Pro Max возможности съемки расширены: в основной камере используется главный датчик на 50 Мп с технологией LOFIC HDR (1/1.28″, переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS, RYYB-фильтр), перископный объектив на 200 Мп (1/1.28″, f/2.6, оптический зум 4х, ЭФР 96 мм, OIS, RYYB-фильтр, CIPA 7.0), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм, RYYB-фильтр) и спектральный датчик Red Maple 2 на 1,5 Мп.

Обработка изображений осуществляется системой XMAGE с улучшенными алгоритмами, производитель также делает ставку на ИИ для улучшения цветопередачи и стабилизации. Фронтальная камера у обеих моделей одна и та же: разрешение 13 Мп (f/2.0, автофокус, запись видео 4K, замедленная съемка 1080p@240fps).

Huawei Pura 90 Pro оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2760 x 1256 пикселей (460 ppi), а Pura 90 Pro Max – OLED-экран на 6,9 дюйма разрешением 2880 x 1308 пикселей (460 ppi). В обоих случаях используются технология LTPO с динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz. Экраны смартфонов защищены стеклом Kunlun Glass 2, а Pura 90 Pro Max дополнительно получил антибликовое покрытие.

Оба смартфона построены на базе нового 9-ядерного чипа Kirin 9030S и получили до 16 Gb оперативной памяти и накопители емкостью до 1 Tb. Емкость аккумулятора в обеих моделях составляет 6000 мА·ч. Pura 90 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную на 5 Вт, Pura 90 Pro Max — проводную на 100 Вт, беспроводную на 80 Вт и реверсивную на 18 Вт.

Смартфоны имеют поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, NFC, две nanoSIM-карты (у Pura Pro Max плюс eSIM), порт USB Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, защиту IP68/69 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 6.1, где реализован ИИ-ассистент нового поколения, а также обновленные инструменты редактирования фото, включая удаление объектов и улучшение снимков. Габариты и вес Pura 90 Pro составляют 157,8 x 74,5 x 8,2 мм, 213,5 гр, Pura Pro Max — 164 x 77,1 x 8,1 мм, 230,5 гр.

Цена Huawei Pura 90 Pro стартует с отметки $807 за версию с 12/256 Gb, стоимость старшей конфигурации достигает $1100 за вариант с 16 Gb/1 Tb памяти. Huawei Pura 90 Pro Max – с $953 до 1261 за аналогичные конфигурации памяти. Старт продаж в Китае состоится 29 апреля.