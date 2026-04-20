Huawei Pura 90 – флагманский смартфон с 6,8″ экраном и аккумулятором на 6500 мА•ч

Сегодня компания Huawei представила флагманскую серию смартфонов Pura 90. В линейке три модели, со старшими Pura 90 Pro и 90 Pro Max можно ознакомится в отдельной заметке, а в этой мы расскажем о базовой версии Pura 90.

Huawei Pura 90, по сравнению со старшими моделями, получил упрощенный дизайн и более слабые технические характеристики. Смартфон также имеет треугольный блок камер, но он меньше и по-другому оформлен.

Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2856 х 1320 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой 1–120 Hz и пиковой яркостью 4000 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 2160 Hz. Экран защищает стекло Kunlun Glass. За производительность отвечает процессор прошлого поколения Kirin 9010S, объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb.

Как и в старших моделях, в базовом Pura 90 ключевой особенностью являются камеры. В основную входят датчик на 50 Мп (f/1.8, автофокус, OIS, RYYB-фильтр), широкоугольный модуль на 12,5 Мп (f/2.2, автофокус для макро от 2,5 см, RYYB-фильтр) и перископный объектив на 50 Мп (f/2.2, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7х, автофокус, OIS, RYYB-фильтр). Также имеется спектральный датчик Red Maple на 1,5 Мп для повышения точности цветопередачи. Камера может записывать видео 2160p. Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп (f/2,0, автофокус, запись видео в формате 4K).

Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 5 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, защита IP68/69 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. В качестве операционной системы используется HarmonyOS 6.1. Габариты и вес составляют 163,1 x 78,1 x 7,0 мм, 210 гр.

Цены на Huawei Pura 90: 12/256 Gb — $689, 12/512 Gb — $759, 16/512 Gb — $835. Смартфон поступит в продажу 9 мая в трех расцветках корпуса: фиолетовой, черной и белой.