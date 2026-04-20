Huawei AI Glasses — smart-очки с возможностями фотосъемки и поддержкой ИИ

Компания Huawei представила свои первые smart-очки AI Glasses с возможностями фотосъемки и поддержкой искусственного интеллекта. Работает устройство на базе HarmonyOS.

Huawei AI Glasses получили классический дизайн, покупателям будут предложены версии очков в серебристом и черном вариантах цветового исполнения с круглой или квадратной оправой. В конструкции также задействован улучшенный шарнирный механизм. В очках используются новые легкие материалы и технология точной сборки, благодаря чему дужки имеют толщину всего 6,25 мм, а оправа весит всего 35,5 гр.

Очки оснащены 12 Мп камерой на основе 1/2,8-дюймового сенсора с поддержкой технологий на базе искусственного интеллекта для объединения кадров при съемке для повышения качества изображения. Устройство может корректировать композицию, осуществлять интеллектуальную коррекцию и вести прямую трансляцию видео от первого лица. Это первые в отрасли очки с искусственным интеллектом, поддерживающие стандарт фотографии HDR Vivid, с разрешением фотографий до 4096 х 3072 пикселей и возможностью записи видео до 1920 х 1440 пикселей при 30 кадров в секунду.

Аппаратной основой очков стал фирменный чип Huawei, отвечающий за обработку данных и быструю генерацию ответов. Активировать встроенного ИИ-помощника можно с помощью голосовой команды или нажатием физической кнопки быстрого доступа на левой дужке.

Huawei AI Glasses могут подключаться к smart-часам, поддерживают быструю синхронизацию с пользовательским устройством, а также другие функции, доступные через специальное приложение. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов непрерывной работы, до 9 часов при воспроизведении музыки и до 8 часов при голосовых звонках.

В продажу поступят три варианта Huawei AI Glasses: полуободковые очки с титановой оправой, классические солнцезащитные очки в стандартной оправе и стандартные очки с оптическими линзами. Цена устройства в черном цвете составляет около $370, а в серебристом — $425. Продажи в Китае стартуют 25 апреля.