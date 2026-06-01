Huawei Nova 16 и 16 Pro получили емкие аккумуляторы и поддержку зарядки высокой мощности

Компания Huawei представила серию смартфонов Nova 16. В отличии от предыдущего поколения, в новую линейку вошли не три, а четыре модели – Nova 16z, 16, 16 Pro и 16 Ultra. В этой новости мы расскажем о Nova 16 и 16 Pro. Оба смартфона построены на фирменном процессоре Kirin 9010S и получили аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Главные отличия моделей – это экраны и камеры.

Huawei Nova 16 оснащен 6,68-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением 2800 х 1280 пикселей (461 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-затемнением 2160 Hz и полным охватом DCI-P3. Значение яркости не указывается.

Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (f/1.9, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS), перископический объектив на 50 Мп (RYYB, f/2.6, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7x, автофокус, OIS) и фирменный цветовой сенсор Red Maple на 1,5 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп (f/2.4). Обе камеры могут снимать видео в формате 4K.

Huawei Nova 16 Pro получил более крупный 10-битный 6,84-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2856 х 1320 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ 2160 Hz, пиковой яркостью до 6000 нит и защитным стеклом Kunlun Glass.

В основную камеру входят главный датчик на 200 Мп (RYYB, f/1.8, ЭФР 23 мм, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.2, автофокус для макро), перископический объектив на 50 Мп (RYYB, f/2.6, ЭФР 88 мм, оптический зум 3.7x, автофокус, OIS) и цветовой сенсор Red Maple на 1,5 Мп. На передней панели расположены фронтальная камера на 50 Мп (f/2.4) и еще один сенсор Red Maple на 1,5 Мп. Обе камеры могут снимать 4K-видео.

В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 BLE, GPS, NFC, ИК-пульт, два слота nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с пространственным звучанием Huawei Histen и защита IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи через систему BeiDou. Обе модели работают под управлением HarmonyOS 6.1 и поддерживают набор ИИ-функций, включая обработку изображений и голосового помощника. Габариты и вес Nova 16: 159,6 x 75,5 x 7,3 мм, 199 гр., Nova 16 Pro: 163 x 78 x 7,1 мм, 218 гр.

Цены на Huawei Nova 16 в Китае: 12/256 Gb — $443, 12/512 Gb — $517. Huawei Nova 16 Pro стоит $576 за версию на 12/256 Gb, а топовый вариант на 12 Gb/1 Tb — $739. Цветовая палитра смартфонов включает розово-голубой, бирюзовый, белый и черный варианты.