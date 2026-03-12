spot_img
12 марта, 2026
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныMotorola Edge 70 Fusion+ получил улучшенную камеру с 3-кратным зумом

Motorola Edge 70 Fusion+ получил улучшенную камеру с 3-кратным зумом

Motorola Edge 70 Fusion+

Компания Motorola представила смартфон Edge 70 Fusion+, который стал обновленной версией базового Edge 70 Fusion. Акцент в модели сделан на фотовозможностях.

Motorola Edge 70 Fusion+ получил три 50 Мп сенсора (в основной камере, во фронтальной и в камере с широкоугольным объективом), а также 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для сравнения, в базовой версии были установлены 50 Мп основной сенсор, 13 Мп ультраширокоугольный объектив и 32 Мп фронтальная камера.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4, остальные характеристики не изменились. Motorola Edge 70 Fusion+ уже поступил в продажу в Бразилии в единственной конфигурации 12/256 Gb по цене $571. Пока неизвестно, когда устройство появится на европейском рынке.

Предыдущая статья
Apple Music скоро будет интегрирован напрямую в TikTok
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,799ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»