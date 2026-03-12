Apple Music скоро будет интегрирован напрямую в TikTok

Стриминговый музыкальный сервис Apple Music скоро будет интегрирован напрямую в соцсеть TikTok. Пользователи смогут слушать полные версии треков не выходя из приложения. Функция будет доступна только при наличии подписки на Apple Music.

В приложении появится функция Play Full Song, активация которой посредством специальной кнопки будет открывать интегрированный мини-плеер, разработанный на основе технологии Apple MusicKit. Каждое прослушивание через данную систему будет официально учитываться как стрим в экосистеме Apple Music, обеспечивая соответствующую выплату авторских вознаграждений исполнителям.

Пользователям, которые не имеют подписки на Apple Music, предложат трехмесячный пробный период. Внедрение нового функционала будет осуществляться поэтапно по всему миру в течение ближайших недель.

Кроме того, в рамках проекта появится формат Listening Party — виртуальные пространства для трансляций, где артисты и их аудитория смогут совместно прослушивать музыкальный контент в режиме реального времени и взаимодействовать посредством чата.