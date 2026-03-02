Анонсы Motorola на Mobile World Congress 2026

Компания Motorola на MWC 2026 представила множество новых устройств своего продуктового портфеля для частных и бизнес-пользователей. Среди них: глобальный запуск Razr Fold и Edge 70 Fusion, анонс Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus, а также новых устройств в коллекции FIFA World Cup 26. Компания объявила о разработке фирменного цвета Motorola «House of Motorola Indigo», созданного совместно с Pantone, и заявила о партнерстве с GrapheneOS для разработки инноваций в потребительских, экосистемных и бизнес-решениях.

motorola razr fold

Анонсированный в январе этого года motorola razr fold сегодня получил официальный глобальный запуск. Устройство имеет тонкий профиль с внешним дисплеем 6,6”, который предлагает привычный интерфейс традиционного смартфона. В разложенном виде большой внутренний дисплей 2K LTPO с диагональю 8,1” и поддержка работы пера Moto Pen Ultra предоставляет просторное поле для многозадачности, творчества и погружения в контент. Это единственный складной телефон с технологией Sound by Bose, а стереодинамики Razr способны воспроизводить глубокий, четкий звук Dolby Atmos для полного погружения в аудио.

Система камер razr fold удостоена престижной золотой награды DXOMARK, впечатляет набором передового оборудования и программного обеспечения:

Основной объектив имеет сенсор Sony LYTIA 828 следующего поколения с разрешением 50 Мп для записи кинематографических видео Dolby Vision в формате 8K. Он безупречно работает с передовыми технологиями обработки изображений на основе искусственного интеллекта, обеспечивая потрясающую четкость, насыщенные цвета и адаптивность в реальном времени.

Усовершенствованный телеобъектив с 50-Мп сенсором Sony LYTIA 600 и перископическим телефото модулем. Конструкция модуля оптимизирована для минимизации оптических потерь и поддерживает 3×кратное оптическое увеличение с сохранением нативной детализации, а механизм оптической стабилизации изображения (OIS) компенсирует угловые смещения, снижая вероятность смазанных кадров при работе на длинных фокусных расстояниях. Для съёмки сверхдальних сцен система поддерживает цифровое увеличение до 100× (Super Zoom Pro). Алгоритмы moto ai выполняют интеллектуальную пост‑обработку: адаптивное повышение резкости, уменьшение артефактов и восстановление мелких деталей на фото.

Сверхширокоугольный объектив 50 Мп с углом обзора 122° с функцией макросъемки позволяет снимать с расстояния до 3,5 см.

32- Мп фронтальная камера с поддержкой технологии moto ai позволяет делать потрясающие селфи. Технология Quad Pixel повышает чувствительность для получения более четких снимков и более насыщенного контраста даже в сложных условиях освещения, позволяет записывать видео в формате 4K. Внешняя 20-Мп фронтальная камера предлагает еще больше возможностей для съемки контента, позволяя совершать видеозвонки или делать селфи в режиме ноутбука.

Razr Fold работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 5, имеет 16 ГБ оперативной памяти и поддерживает расширение хранилища до 1 ТБ. За плавную и стабильную работу без перегрева отвечает усовершенствованная система жидкостного охлаждения и мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч с технологией TurboPower.

Несмотря на наличие передовой системы камер и аккумулятора огромной емкости, толщина Razr Fold в открытом состоянии составляет всего 4,6 мм, а в закрытом — 9,9 мм. Он невероятно легкий, но при этом надежно держится в руке, благодаря точно спроектированному шарниру из нержавеющей стали в форме капли, который обеспечивает плавное открывание и закрывание, защищая дисплей и гарантируя долговечность и надежность при ежедневном использовании.

Под дисплеем находится титановая пластина, которая помогает равномерно распределять давление по всему сгибу, позволяя экрану возвращаться к своей первоначальной форме после каждого открытия и закрытия. Razr Fold — это первый в мире смартфон с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 3. В ходе внутренних испытаний смартфон продемонстрировал на 75% лучшие показатели устойчивости к падениям по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

Производитель обещает до семи версий обновлений ОС Android и до семи лет обновлений безопасности. Смартфон поступит в продажу в ближайшие месяцы.

motorola edge 70 Fusion

motorola edge 70 Fusion — смартфон, объединяющий дизайн будущего, инновационные материалы, передовые функции фотографии и возможности искусственного интеллекта.

Экран motorola edge 70 fusion покрыт изогнутым стеклом, плавно переходящим в заднюю часть, что создает обтекаемый четырехугольный силуэт смартфона без острых краев. Отделка из премиальных материалов: нейлона и льна — разработана для того, чтобы выдерживать повседневную эксплуатацию, одновременно обеспечивая приятную тактильную мягкость и комфорт. Цветовая палитра серии разработана специалистами института колористики Pantone, а контрастные акценты вокруг объективов камеры еще больше подчеркивают утонченный дизайн устройства.

Несмотря на тонкий и лёгкий профиль, motorola edge 70 Fusion имеет пыле- и влагозащиту по стандартам IP69 и IP68, протестирован по стандарту MIL-STD-810H на работоспособность в условиях эксплуатации, приближенных к экстремальным, смартфон также обладает повышенной износостойкостью благодаря Corning Gorilla Glass 7i.

motorola edge 70 Fusion оснащен сенсором Sony LYTIA 710. В сочетании с moto ai интеллектуальная система камер обеспечивает более высокую чёткость и насыщенность деталей на фотографиях, а оптическая стабилизация (OIS) помогает получать резкие и стабильные снимки. Пользователи получают доступ к премиальному аппаратному обеспечению камеры, включая:

50‑МП основной сенсор Sony LYTIA 710 с OIS;

13‑МП ультраширокоугольный объектив + макро с углом обзора 122°, позволяющий уместить в кадр больше, чем стандартная камера;

32‑МП фронтальную камеру с записью видео в 4K и разрешением в 4 раза выше 1080p.

motorola edge 70 Fusion — первый в мире смартфон c изогнутым с четырех сторон дисплеем с частотой обновления 144 Гц и технологией Pantone Validated Colour. Его большой Extreme AMOLED экран 6,78” с разрешением 1,5K Super HD имеет пиковую яркость 5200 нит. Два стереодинамика Dolby Atmos с поддержкой Hi‑Res Audio обеспечивают глубокий, четкий и детализированный звук при любых развлечениях.

Смартфон работает на мобильной платформе Snapdragon 7s Gen 3. Пользователям доступны устройства в двух вариантах аккумулятора на 7000 мАч или 5200 мАч — с продержкой до 50 или 39 часов автономной работы соответственно. Зарядка TurboPower мощностью 68 Вт позволяет зарядить смартфон для работы в течение всего дня в течение всего нескольких минут. Кроме того, смартфон также может заряжать другие совместимые устройства благодаря функциональности реверсивной зарядки.

О доступности и цене motorola edge 70 Fusion на нашем рынке будет сообщено дополнительно.

Moto Buds 2 Plus и Moto Buds 2

Две новые модели наушников в линейке Moto Things — Moto Buds 2 Plus и Moto Buds 2, которые предлагают аудиотехнологии нового поколения в стильном дизайне с использованием цветов Pantone.

Наушники moto buds 2 plus с технологией Sound by Bose имеют динамическое активное шумоподавление (ANC) и интеллектуальные аудиофункции. Профессионально настроенная технология Sound by Bose окружает пользователей насыщенным, сбалансированным и эмоционально выразительным звучанием. 11-миллиметровые динамики обеспечивают мощные басы, а сбалансированные арматурные излучатели от Knowles добавляют четкости и точности. В дороге пользователи могут получить высококачественный звук без искажений благодаря поддержке Hi-Res Audio с низколатентным аудиокодеком высокой четкости (LHDC), а благодаря поддержке технологии Spatial Audio звук становится еще более объемным.

В наушники встроены шесть микрофонов с функцией подавления окружающего шума и высокой чувствительностью сигнал/шум (SNR). Время автономной работы — до 9 часов на одном заряде и до 40 часов в режиме ожидания в зарядном кейсе. Благодаря способности Dual Connection наушники могут оставаться сопряженными с двумя устройствами, чтобы плавно переключаться между ними, а благодаря функции Audio Share 3 к одному смартфону можно подключить две пары moto buds 2 plus, чтобы наслаждаться одной и той же музыкой, фильмом или подкастом. Wear Detection автоматически приостанавливает воспроизведение музыки или контента, когда пользователь вынимает наушники. На совместимых устройствах Motorola пользователи с наушников могут управлять интеллектуальными функциями moto ai и получить доступ к возможности перевода информации на основе ИИ.

moto buds 2 оснащены высококачественными 11-миллиметровыми динамическими излучателями и 6-миллиметровыми микропланарными магнитными излучателями с поддержкой Hi-Res Audio. Пользователи получают реалистичную детализацию звука и четкость благодаря Hi-Res Audio и LHDC, а Spatial Audio обеспечивает свободное, захватывающее звучание независимо от типа проигрываемого контента.

Динамическое активное шумоподавление (до 55 дБ) поддерживает режим прозрачности, а значит пользователи могут оставаться в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников. Шесть микрофонов с функцией подавления окружающего шума обеспечивают чистый и профессиональный захват голоса и его четкую передачу.

Наушники Moto Buds 2 могут работать до 11 часов в режиме воспроизведения и в общей сложности до 48 часов в режиме переменного использования при хранении в зарядном кейсе. За 10 минут зарядки можно подзарядить Moto Buds 2, до последующих 3х часов интенсивного использования. Как и старшая Moto Buds 2 поддерживает функции Dual Connection, управлять интеллектуальными инструментами moto ai, включить игровой режим, который значительно уменьшает задержку звука для синхронной работы на экране.

House of Moto Indigo

House of Moto Indigo — новый глобальный фирменный цвет Motorola, созданный совместно с институтом цвета Pantone, который по замыслу компании будет использоваться в устройствах, сервисах и брендинге Motorola.

Цвет House of Moto Indigo, насыщенный оттенок между синим и фиолетовым, который по мнению Рубена Кастаньо, вице-президента по дизайну, бренду и потребительскому опыту Motorola, отражает приверженность компании созданию технологий, ориентированных на человека, и целостную визуальную идентичность, определяющую, как будут выглядеть и ощущаться технологии в будущем.

Коллекция устройств Motorola FIFA World Cup 26 Edition

В качестве официального партнера по смартфонам чемпионата мира по футболу FIFA 2026, Мotorola добавила две новые модели Razr Fold и Motorola Edge 70 Fusion в тематическую коллекцию Motorola FIFA World Cup 26 Edition. Каждое из устройств украшено изысканными позолоченными 24-каратным золотом элементами, сочетающими в себе премиальный дизайн, передовые технологии и культуру футбола.

Помимо устройств, коллекция включает эксклюзивные программные продукты, посвященные Чемпионату мира по футболу FIFA 26: от инструментов, позволяющих болельщикам демонстрировать и делиться своими цветами, до специально подобранных обоев и рингтонов, предустановленное приложение FIFA World Cup для болельщиков, а также мобильную игру FIFA Heroes.

Устройства из коллекции FIFA World Cup 26 будут доступны только в некоторых странах начиная со следующего месяца.

Решения для корпоративного сектора

Motorola анонсировала партнерство с фондом GrapheneOS , ведущей некоммерческой организацией в области передовой мобильной безопасности и создателем защищенной операционной системы на основе проекта Android Open Source. Вместе Motorola и фонд GrapheneOS будут работать над укреплением безопасности смартфонов и сотрудничать в разработке будущих устройств, совместимых с GrapheneOS.

В ближайшие месяцы компании продолжат совместную работу над исследованиями, усовершенствованием ПО и новыми возможностями в области безопасности, а более подробная информация и решения будут представлены по мере развития партнерства.

Motorola также представила Moto Analytics — аналитическую платформу корпоративного уровня, предназначенную для обеспечения администраторов парков мобильных устройств информацией об их производительности в режиме реального времени. В отличие от традиционных инструментов EMM, которые в основном ориентированы на контроль доступа, Moto Analytics предоставляет подробную информацию об операционной деятельности, от стабильности приложений до состояния батареи и каналов связи. Являясь частью экосистемы ThinkShield, Moto Analytics легко интегрируется с существующими корпоративными средами и без труда масштабируется по мере роста организаций.

Платформа Moto Secure получила «Защиту данных изображений». Этот инструмент, при включении и работая в фоновом режиме, автоматически удаляет конфиденциальные метаданные из всех новых изображений, полученных с камеры устройства. Что позволяет, сохраняя само изображение, стирать часть связанных с ним данных. Эта функция пополнила растущий набор средств защиты Moto Secure, которое объединяет ключевые средства защиты Android и Motorola в одном месте, упрощая пользователям понимание и управление безопасностью своих устройств.

В ближайшие месяцы, также, начнется внедрение функции «Частные изображения» в устройства Motorola Signature, а со временем ожидаются дополнительные обновления и улучшения.