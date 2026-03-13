Google завершил поглощение стартапа по кибербезопасности Wiz за рекордные $32 млрд

Компания Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории, официально закрыв сделку по покупке израильского стартапа Wiz, специализирующегося на облачной кибербезопасности, за рекордные $32 млрд.

Wiz войдет в состав подразделения Google Cloud и станет ключевым элементом стратегии техногиганта по усилению защиты облачных и ИИ-инфраструктур. При этом Wiz сохранит свой бренд и продолжит работать также с другими поставщиками облачных услуг, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud.

Переговоры Google по покупке стартапа начались еще в 2024 году. Предложение о продаже за $23 млрд. было отклонено, Wiz рассчитывал на дальнейший рост бизнеса. «Отказаться от таких унизительных предложений сложно, но благодаря нашей исключительной команде я уверен, что сделаю этот выбор», — заявил тогда гендиректор стартапа Ассаф Раппапорт (Assaf Rappaport). В марте 2025 года переговоры возобновились, и стороны договорились о новой сумме сделки, которая стала крупнейшей в истории Google — $32 млрд. Как было отмечено в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Стартап Wiz, созданный в 2020 году бывшими израильским военными, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Стартап имеет высокий спрос на свои услуги на фоне активного перевода бизнесами операций в облако. Его сервисами пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США. Сделка состоялась после того, как в прошлом году годовая выручка Wiz превысила отметку в $1 млрд.

В заявлении представителей Google сказано, что компании совместно будут работать над созданием единой платформы для ускоренного устранения угроз, что особенно актуально на фоне роста популярности атак при помощи вайб-кодинга.