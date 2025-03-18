Компания Alphabet потратит на приобретение стартапа Wiz 32 млрд. долларов

Материнская компания Goolge — Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении стартапа Wiz, работающего в сфере облачной кибербезопасности, за 32 млрд. долларов. При этом на конец 2024 года инвесторы оценивали стартап в 16 млрд. долларов. Как отмечено в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и станет крупнейшей в истории Alphabet. После ее завершения Wiz станет частью облачного подразделения Google Cloud.

Следует отметить, что компания Alphabet вела переговоры о покупке Wiz еще в 2024 году, однако они не достигли цели по причине обеспокоенности руководителей и инвесторов стартапа тем, что они может столкнуться с противодействием антимонопольных органов. Прошлым летом стороны были близки к заключению сделки на сумму 23 млрд. долларов. Вслед за этим Wiz сообщила, что сфокусируется на подготовке к IPO. Также было непонятно, как Alphabet поступит с сотрудниками Wiz.

Стартап Wiz, созданный в 2020 году бывшими израильским военными, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Компания входит в число самых быстрорастущих стартапов в мире в связи с высоким спросом на ее услуги на фоне активного перевода бизнесами операций в облако. Сервисами Wiz пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США. В 2024 году выручка Wiz достигла 500 млн. долларов, и компания планировала удвоить этот показатель в 2025 году.

Покупку еще должны одобрить регуляторы. После закрытия сделки Wiz станет частью Google Cloud, но сможет продолжать работать и с другими поставщиками облачных услуг, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud.