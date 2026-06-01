Компания AzInTelecom провела для детей обучающую сессию по цифровой безопасности

В преддверии Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, ООО «AzInTelecom» провело в городе Гянджа образовательную сессию по цифровой безопасности для детей.

Мероприятие, организованное совместно с Азербайджанским детским фондом, объединило более 30 участников. Главной целью встречи стало повышение осведомлённости детей о безопасном и ответственном поведении в цифровом пространстве.

В интерактивном формате участники познакомились с основными принципами кибергигиены. Детям рассказали, как защищать личные данные в интернете, почему важно соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми в сети и как распознавать потенциальные онлайн-угрозы, включая подозрительные ссылки и сообщения.

В конце мероприятия юные участники получили в подарок книгу «SİMAmissiyası» («Миссия SİMA»), опубликованную компанией AzInTelecom. Через увлекательные истории книга знакомит юных читателей с современными технологиями и принципами безопасного поведения в цифровой среде.

Развитие цифровой грамотности детей и молодёжи является одним из приоритетных направлений деятельности AzInTelecom. Компания последовательно реализует образовательные проекты, рассматривая их как важную часть своей стратегии корпоративной социальной ответственности и вклад в формирование безопасного цифрового будущего для подрастающего поколения.