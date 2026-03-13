14 марта, 2026
В Google Play теперь можно попробовать полноценную версию игры перед ее покупкой

Компания Google рассказала об обновлениях в магазине приложений Google Play. Одним из главных новшеств является функция Game Trials — возможность опробовать полноценную версию платной игры до ее покупки, чтобы решить, стоит ли тратить на нее деньги.

На странице игры с поддержкой Game Trials появится кнопка «Try», при нажатии на которую платформа покажет, сколько можно будет играть в эту игру, прежде чем придется ее купить. Если пользователь ее купит, то он сможет продолжить играть с того же места, на котором остановился.

На начальном этапе новая возможность будет доступна для некоторых платных игр на мобильных устройствах, а в перспективе она также появится и в Google Play Games для ПК. Кроме того, некоторые игры можно будет купить один раз на одной платформе и играть на другой, имеются в виду игры, доступные как в Google Play на Android, так и на ПК. Эта возможность уже внедряется в серии игр Reigns, OTTTD и Dungeon Crawler.

Google также заявил, что в ближайшее время на Android выйдет множество платных игр от независимых разработчиков, в том числе Moonlight Peaks, Sledding Game и Low-Budget Repairs. Компания запустила в Google Play новый раздел с играми, оптимизированными для ПК под управлением Windows. Игры из этого раздела можно добавить в список желаний, чтобы получить уведомление о скидке на распродаже.

Еще одним нововведением стала функция Play Games Sidekick — в некоторых загруженных с платформы играх появился ИИ-помощник Gemini. Он показывает актуальную информацию и инструменты, которые пригодятся в игровом процессе — без необходимости производить поисковый запрос. Также на страницах некоторых игр появились посты сообщества. Игроки смогут задавать вопросы, делиться советами и обсуждать игры прямо на страницах проектов. Пока что функция доступна только на английском языке для отдельных популярных игр, но позже ее обещают расширить.

