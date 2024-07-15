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15 июля, 2024
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Google собирается купить стартап по кибербезопасности Wiz за $23 млрд

Google

Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры по покупке израильского стартапа Wiz, специализирующегося на облачной кибербезопасности, сообщает издание The Wall Street Journal. Сумма сделки может достигнуть $23 млрд. Отмечается, что переговоры уже находятся в финальной стадии.

Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории Alphabet после покупки Motorola Mobility за $12,5 млрд. в 2012 году. Главным инициатором приобретения Wiz выступает Томас Куриан, руководитель Google Cloud. В случае приобретения стартапа Google сможет укрепить свой статус безопасной облачной платформы.

Wiz, базирующийся в Нью-Йорке и основанный в 2020 году бывшими сотрудниками Microsoft Асафом Рапапортом, Иноном Костицем, Ами Лутбеком и Роем Резником, за короткий срок достиг впечатляющих результатов.

В начале этого года Wiz привлек $1 млрд. инвестиций при оценке капитализации в $12 млрд. и стал одним из немногих стартапов за пределами индустрии искусственного интеллекта, которым удалось повысить свою стоимость в 2024 году.

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