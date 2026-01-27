Представлен флагман Vivo X200T — мощное железо и продвинутая камера с настройкой Zeiss

Компания Vivo представила в Индии новую модель флагманской линейки X200, несмотря на то, что осенью прошлого года была презентация уже серии X300. Линейка X200 была выпущена в 2024 году, теперь компания добавила в нее еще одну, более доступную модель X200T. Новый смартфон сохранил все ключевые особенности серии, а также получил несколько нововведений.

Vivo X200T выполнен в металлическом корпусе со стеклянными панелями с обеих сторон, есть сертификаты защиты IP68 и IP69 от пыли и воды. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем (8T LTPS) с разрешением 2800 × 1260 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Частота ШИМ составляет 2160 Hz. Технология Zeiss Master Color обеспечивает точную цветопередачу с поддержкой 10-битной глубины цвета. Экран защищает стекло Schott, есть поддержка HDR10+.

За производительность аппарата отвечает 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9400+, предусмотрено 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb постоянной памяти стандарта UFS 4.1. Vivo X200T получил универсальный набор камер с настройкой Zeiss. В основную входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony LYT-702, 1/1,56″, f/1.57, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0, ЭФР 15 мм, автофокус) и телеобъектив (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.57, ЭФР 70 мм, OIS, зум 3x). Камера может записывать видео 4К@60fps. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп (1/3.44″, f/2.0).

Аккумулятор емкостью 6200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 40 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-порт, NFC, две nanoSIM-карты + eSIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Аппарат работает на базе Android 16 с интерфейсом OriginOS 6. Производитель заявляет для устройства пять лет обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности. Габариты составляют 160,01 x 74,29 x 7,99 мм, 203 гр.

Версия смартфона с 12/256 Gb памяти стоит около $654, а вариант с 12/512 Gb — около $763. Vivo X200T будет предложен в цветах Stellar Black (черный) и Seaside Lilac (сиреневый). В Индии продажи устройства начнутся с 3 февраля. Дата глобального запуска пока не сообщается.