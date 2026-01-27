spot_img
Стал известен победитель мега-приза в лотерее Bakcell!

Лотерея лидера инноваций Bakcell с многочисленными подарками успешно подошла к концу. Главный приз лотереи, вызвавшей широкий интерес, автомобиль Porsche Cayenne, достался Урфану Буксаеву.

«В Bakcell мы уделяем особое внимание инициативам, которые делают повседневную жизнь наших абонентов более насыщенной и приносят им дополнительную ценность. В рамках этой лотереи мы подарили сотням победителей радостные моменты. С большим удовольствием мы объявляем победителя главного приза нашей мега-лотереи, автомобиля Porsche Cayenne и от всей души поздравляем всех победителей», отметила директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айcель Сулейманова.

Также отметим, что в рамках лотереи был определён и победитель последнего автомобиля Zeekr 001. Самир Аскеров испытал радость этого незабываемого момента, получив ключи от своего нового роскошного автомобиля.

Особо подчеркнём, что лотерея Bakcell стала первой в Азербайджане масштабной лотереей, реализованной на платформе на базе искусственного интеллекта. Благодаря активному использованию пакета «Şans» и услуг Bakcell абоненты получили возможность выиграть ценные призы. В ходе лотереи, по выбору искусственного интеллекта, победителям были вручены в общей сложности 92 смартфона iPhone 17, 13 автомобилей Zeekr 001 и 1 автомобиль Porsche Cayenne.

О компании Bakcell:

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания обеспечивает более трех миллионов клиентов высококачественными и скоростными услугами связи. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана через инновационные решения на базе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международного холдинга NEQSOL Holding, осуществляющего деятельность в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства в различных странах мира.

