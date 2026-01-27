Вышел Highguard — командный рейд-шутер от авторов Titanfall и Apex Legends

Состоялся запуск условно-бесплатного командного рейд-шутера Highguard, от студии Wildlight Entertainment, основанной бывшими авторами Titanfall и Apex Legends. Игра вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В Highguard игрокам предстоит совершать налеты и сражаться в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия, брошенных в битву за контроль над мифическим континентом.

Сражения проходят в несколько этапов. Сначала соратникам нужно выбрать базу, затем найти в центре бури магический меч под названием Сокрушитель щитов, а после этого начать рейд, чтобы отправиться к цитадели противника и уничтожить ее. В ходе матчей обе стороны могут укреплять и чинить свою базу. В арсенал входит футуристическое и средневековое оружие, а также древняя магия. Ресурсы и экипировку можно найти, исследуя окружающий мир, а улучшать снаряжение можно в магазине. Перемещаться по карте можно как пешком, так и на скакунах.

На старте в Highguard доступно пять карт, шесть баз, восемь героев, три скакуна и десять видов оружия. Разработчики уже планируют контентные обновления в этом году.

За первые 12 часов Highguard получила более 17 тысяч обзоров в Steam, и положительными оказались всего 28% из них. Игроки жаловались на технические проблемы, а также плохую оптимизацию при не самой выдающейся графике и общую размытость картинки.