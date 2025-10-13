Представлена флагманская серия смартфонов Vivo X300 с оптикой Zeiss

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманской линейки смартфонов Vivo X300. В отличие от предыдущего поколения, в котором было четыре модели, новое поколение включает только две. Базовая модель X300 пришла на смену компактному X200 Pro mini, а X300 Pro стал идейным продолжением модели X200 Pro. Уже известно, что оба смартфона получат глобальную версию.

Смартфоны построены на базе свежего процессора MediaTek Dimensity 9500, который дополняется кастомным чипом обработки изображений Vivo V3+. Также в составе процессора есть новый NPU, который значительно повышает качество съемки движущихся объектов. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

Vivo X300 получил плоский 10-битный 6,31-дюймовый 8T LTPO AMOLED-экран (BOE Q10+) с разрешением 1216×2640 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz, пиковой яркостью 4500 нит, поддержкой HDR 10+ и 100% охватом DCI-P3. Толщина рамок экрана составляет 1,05 мм.

Основная камера тройная: главный датчик на 200 Мп (Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус) и телеобъектив на 50 Мп (Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57, оптический зум 3х, цифровой зум до 100х, OIS). Используется оптика Zeiss. Камера может снимать 4K-видео с частотой 120 fps (60 fps в портретном режиме). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0, автофокус). Емкость аккумулятора составила 6040 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 40 Вт. Габариты и вес: 150,57 x 71,92 x 7,95 мм, 190 гр.

Vivo X300 Pro оборудован изогнутым 8T LTPO AMOLED-экран (BOE Q10+) экраном диагональю 6,78 дюймов и разрешением 1260×2800 пикселей. Остальные характеристики дисплея такие же, как у базовой версии.

Основная камера тоже тройная, в нее входят главный датчик на 50 Мп (1/1,28″, Sony LYT-828, f/1.57, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (1/2,76″, f/2.0, автофокус) и телеобъектив на 200 Мп (1/1,4″, Samsung HPB, f/2.67, оптический зум 3,5х, ЭФР 85 мм, OIS). Камера может снимать видео в 4K @ 120 fps 10-Bit Log. Фронтальная идентична базовой модели. Аккумулятор емкостью 6510 мАч также поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 40 Вт. Габариты смартфона составляют 161,98 х 75,48 х 7,99 мм, вес — 226 гр.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (у Pro-версии Bluetooth 6.0), GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, линейный X-Axis вибромотор, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (в экране). Есть пылевлагозащита по стандартам IP68/69. Смартфоны работают под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6, которая отныне будет предустановлена на устройства компании для глобального рынка. Для покупки будет доступен внешний объектив Zeiss (ЭФР штатного телеобъектива смартфона увеличивает с 85 до 200 мм).

Цены на Vivo X300: 12/256 Gb — $618, 12/512 Gb — $702, 16/256 Gb — $660, 16/512 Gb — $744, 16 Gb /1 Tb — $815. Доступные цвета: фиолетовый, синий, розовый, красный и черный.

Цены на Vivo X300 Pro: 12/256 Gb — $744, 16/512 Gb — $843, 16 Gb/1 Tb — $941, 16 Gb /1024 Tb (с фотонабором и поддержкой спутниковой связи) — $1166. Цветовая палитра: белый, синий, коричневый и черный.