Представлены флагманские смартфоны Vivo X200 и X200 Pro

Компания Vivo представила флагманскую серию смартфонов X200. Всего в линейке три модели. В этой новости речь пойдет о двух смартфонах: базовой модели и Pro-версии. О третьем компактном аппарате серии Vivo X200 Pro mini можно прочитать в отдельной новости.

Обе модели оснащены топовым процессором MediaTek Dimensity 9400. Базовый Vivo X200 получил AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и большими рамками. Разрешение составляет 2400 х 1260 пикселей, частота обновления — 120 Hz. Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Основная камера тройная: 50 Мп главный датчик (Sony LYT-818, f/1.57, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп ((Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0) и телефото 50 Мп (f/2.57). В отверстии по центру экрана расположена фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0). Используется оптика Zeiss T*.

Используется оперативная память стандарта LPDDR5X, накопитель — UFS 4.0. Емкость аккумулятора составляет 5800 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, поддержки беспроводной зарядки нет.

Цены: 12/256 Gb — $609, 12/512 Gb — $665, 16/512 Gb — $705, 16 Gb/1 Tb — $779.

Самая мощная модель Vivo X200 Pro получила 6,78-дюймовый экран 8T LTPO AMOLED с разрешением 2800х1260 пикселей. Впервые в смартфонах заявлена возможность понижать частоту обновления до 0,1 Hz, а пиковое значение достигает 120 Hz. ШИМ частота — 2160 Hz. В этой модели используется ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-818, f/1.57, OIS), широкоугольный модуль (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0) и телефото на 200 Мп (f/2.67, OIS, оптический зум 3,7х, цифровой зум 100х). Есть выделенный чип обработки изображений Vivo V3+, который не только помогает с обработкой фотографий, но и отвечает за продвинутые режиме съемки 4К видео, в том числе при 60 fps с Dolby Vision или 10bit Log. Также присутствует оптика Zeiss T*. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0).

Топовая модификация получила самую передовую оперативную память LPDDR5X Ultra Pro. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 30 Вт.

Цены: 12/256 Gb — $749, 16/512 Gb — $849, 16 Gb/1 Tb — $919.

Оба смартфона получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C (в X200 Pro — USB 3.2 Gen1 Type-С), ИК-пульт, линейный вибромотор и стереодинамики. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Габариты и вес Vivo X200: 160,27 х 74,81 х 7,99 мм, 197 гр., X200 Pro: 162,36 х 75,95 х 8,49 мм, 228 гр. ОС: Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Vivo X200 и X200 Pro будут доступны в четырех цветах корпуса — черном, белом, синем и титановом. В продажу смартфоны поступят 25 октября.