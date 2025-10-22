Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на ПК и консолях

Состоялся релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Игра вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Цена за стандартное издание составляет $60. Кроме стандартного издания предлагаются два расширенных: Santa Monica Memories и Shadows & Silk. С полными системными требованиями игры можно ознакомиться по этой ссылке.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – это продолжение оригинальной Bloodlines, которая вышла еще в 2004 году. Действие экшена-RPG происходит в Сиэтле 1920-х годов, полном вампиров и других опасных монстров. Игроки управляют двумя персонажами: древним вампиром Файром и детективом-малкавианом Фабьеном. После веков торпора Файр пробуждается в современном Сиэтле с таинственной меткой, которая заблокировала его способности. Игрокам предстоит познакомиться с правящими вампирами города, раскрыть тайны Сиэтла и вернуть утраченные силы.

Средняя оценка Bloodlines 2 на Metacritic составила 65 баллов из 100. Одни хвалят игру за геймплей, сюжет и дизайн, а другие за это же ее ругают. По словам многих обозревателей, сиквел не похож на оригинал — игра получилась линейной и однообразной.