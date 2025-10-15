spot_img
16 октября, 2025
Полные системные требования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия The Chinese Room опубликовала подробные системные требования ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Согласно им запустить игру смогут владельцы даже относительно устаревших сборок.

Минимальные (1080p, 30 fps, «низкие» настройки):

  • ОС: Windows 10 (64-bit);
  • Процессор: Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Gb), AMD Radeon RX 480 (8 Gb), Intel Arc A580 (8 Gb) или AMD Radeon 780M;
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 30 Gb.

Рекомендованные (1080p, 60 fps, «высокие» настройки):

  • ОС: Windows 11;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Gb) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Gb);
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 30 Gb.

Требования для 2K (1440p, 60 fps, «высокие настройки»):

  • ОС: Windows 11;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Gb) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Gb);
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 30 Gb.

Требования для 4K (2160p, 60 fps, «высокие настройки»:

  • ОС: Windows 11;
  • Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Gb) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Gb);
  • DirectX: 12;
  • Место на диске: 30 Gb.

Системные требования для «низких» и «высоких» настроек графики указаны без использования технологий масштабирования изображения. Для «ультра»-настроек параметры учитывают DLSS и генерацию кадров.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X/S и PS5.

