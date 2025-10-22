Овершеринг: эксперты рассказали о рисках излишней откровенности в сети и как их избежать

В ноябре в Азербайджане много нерабочих дней, и многие жители страны планируют короткие отпуска и поездки. Однако эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: отдых — это не только повод для ярких эмоций, но и время, когда важно помнить о цифровой безопасности.

Публикация фото и видео из отпуска, отметки геолокации, сторис в режиме реального времени — всё это может стать находкой для злоумышленников. Они могут использовать такую информацию для фишинговых и скам-схем, подделки профилей или даже создания дипфейков.

«Мошенники часто собирают открытые данные о человеке, его интересах и маршрутах, чтобы сделать свои обманные схемы более убедительными. Порой даже простая отметка геолокации или фото с дороги может подсказать злоумышленникам, что человек сейчас не дома. Поэтому мы рекомендуем относиться к онлайн-публикациям осознанно: не указывать местоположение в реальном времени, делиться фото уже после возвращения из поездки и регулярно проверять настройки приватности», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить себя и близких, специалисты советуют:

публиковать отпускные фото только после возвращения домой;

ограничивать круг людей, которые видят ваши посты и сторис;

не делиться точными данными о маршрутах и времени поездки;

объяснять детям, что любую информацию, размещённую в сети, могут увидеть посторонние;

использовать надёжные решения для защиты данных и устройств во время путешествий.

Отдых должен приносить радость, а не проблемы. Немного осторожности — и кибермошенникам не удастся испортить ваши праздники.