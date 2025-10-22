Samsung представил гарнитуру Galaxy XR на Android XR за $1799,99

Компания Samsung представила Galaxy XR – свою первую гарнитуру смешанной реальности, созданную совместно с Google и Qualcomm. Кроме того, Galaxy XR стала первой гарнитурой, которая работает под управлением ОС Android XR.

Гарнитура спроектирована с учетом потребностей человека — оправа распределяет давление на лоб и затылок, поэтому дискомфорт в области лица оказывается минимальным, а поддержка остается надежной. Аккумулятор весом 302 гр. вынесен во внешний блок. Заявленное время автономной работы составляет около 2,5 часов. Съемного ремешка в Galaxy XR нет — вся гарнитура выполнена из цельного пластикового корпуса с мягкой задней частью и регулировкой затяжки с помощью диска, поэтому она получилась значительно легче, чем гарнитура от Apple. Вес гарнитуры составляет 545 гр. Предусмотрен съемный светозащитный экран, который обеспечивает более глубокое погружение в виртуальные миры.

Samsung Galaxy XR оснащена двумя micro-OLED-дисплеями с разрешением 3552х3840 пикселей. Частота обновления экрана может составлять 60/72 Hz (по умолчанию) или 90 Hz (опционально), угол поля зрения достигает 109° по горизонтали и 100° по вертикали. Поддерживаются межзрачковые расстояния от 54 до 70 мм. Для режима дополненной реальности предусмотрены две внешние камеры по 6,5 Мп с 18-мм объективами f/2.0, а за отслеживание пространства и движений отвечают шесть камер по периметру корпуса. Кроме того, гарнитура умеет снимать 3D-фото и видео, а также отслеживать взгляд с помощью четырех внутренних камер.

В основе гарнитуры лежит платформа Snapdragon XR2+ Gen 2 с 16 Gb оперативной памяти и 256 Gb постоянной. ОС Android XR предлагает интеграцию помощника с искусственным интеллектом Google Gemini на системном уровне. ИИ-ассистент распознает окружение пользователя через камеры, из-за чего общение с помощником получается более интуитивным. Gemini «распознает окружение пользователя, видя то, что видит он, и слыша то, что слышит он». Можно задавать различные вопросы, искать информацию в реальном времени или, например, обводить объект пальцем, чтобы сразу запустить поиск по нему. ИИ-ассистент работает с Google Maps, YouTube, Chrome, Photos и Meet, а также помогает планировать путешествия, анализировать видео и даже давать советы во время игр.

Для развлечений Galaxy XR превращается в персональный кинотеатр: можно смотреть фильмы в «виртуальном зале» или включать сразу несколько трансляций. Поддерживаются VR-игры и более 50 новых XR-приложений, включая проекты от Owlchemy Labs, Resolution Games и Adobe Project Pulsar — редактор видео в 3D-среде. Дополнительно гарнитура поддерживает клавиатуры и мыши.

Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, шесть микрофонов для пространственного звука и голосового управления, два двухканальных динамика. Для управления используются как жесты, так и специальный контроллер Galaxy XR Controller (не входит в комплект).

Гарнитура Samsung Galaxy XR уже поступила в продажу в США и Южной Корее по цене $1799,99. Цена Galaxy XR Controller – $249,99, столько же стоит дорожный кейс. Для сравнения, цена Apple Vision Pro составляет $3499, почти вдвое дороже, чем гарнитура от Samsung.