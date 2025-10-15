Представлен обновленный iPad Pro с процессором M5

Компания Apple представила планшет iPad Pro следующего поколения на базе производительного 10-ядерного процессора M5. Новый iPad Pro сохранил размеры прошлогоднего iPad Pro. Самый продвинутый планшет Apple, как и прежде, доступен в двух вариантах: на 11 и 13 дюймов соответственно.

M5 в сравнении с M4 работает в 3,5 раза быстрее в ИИ-вычислениях. Обновление коснулось и NPU-модуля — Apple заявляет о приросте в задачах искусственного интеллекта до 3,5 раз по сравнению с предшественником M4. Стандартная производительность также увеличилась. Новый iPad Pro обеспечивает до 1,5 раза более быстрый 3D-рендеринг с трассировкой лучей, чем iPad Pro предыдущего поколения, а производительность рендеринга до 6,7 раз выше, чем у iPad Pro с чипом M1.

За подключение к сетям сотовой связи отвечает модем собственной разработки компании C1X, уже знакомый по iPhone Air. Он обеспечивает прирост скорости передачи данных на 50% по сравнению с предшественником при повышенной энергоэффективности. Чип для работы с беспроводными сетями Apple N1 поддерживает стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Пропускная способность унифицированной памяти выросла на 30% — до 153 ГБ/с, а скорость чтения и записи выросла вдвое. Модели c накопителями на 256 и 512 Gb получили 12 Gb ОЗУ против 8 Gb у предыдущего iPad Pro.

Поддерживается подключение внешних мониторов с частотой обновления 120 Hz и технология Adaptive Sync, обеспечивающая минимально возможную задержку сигнала. Немаловажным нововведением стала поддержка быстрой зарядки. iPad Pro теперь заряжается до 50% всего за 30 минут (версия на 11 дюймов) или 35 минут (13 дюймов). Поддерживаются адаптеры мощностью 40 Вт и выше. Автономность осталась на прежнем уровне: до 10 часов просмотра видео через Wi-Fi и до 9 часов работы в интернете по мобильной сети. Экран и камеры — тоже без изменений.

Цены на новый планшет по сравнению с предыдущим поколением не изменилась. Стоимость 11-дюймового iPad Pro начинается от $999 за базовую версию и от $1199 за вариант с поддержкой сотовой связи. 13-дюймовая модель — от $1299/$1499 соответственно. В продажу новинки поступят 22 октября. Доступные цвета корпуса — серый и серебристый.