Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M5

Компания Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на базе нового процессора M5, который называет «следующим большим шагом в развитии искусственного интеллекта на Mac». Производительность в задачах ИИ у нового MacBook Pro в 3,5 раза выше, чем у модели на Apple M4. Новый M5 обеспечивает до 20% прироста производительности CPU и до 1,6 раза более высокие показатели в графических задачах. Ноутбук способен обрабатывать видео в 4K, собирать проекты в Xcode и рендерить 3D-графику в Blender быстрее, чем когда-либо.

M5 также включает в себя более быстрый и эффективный процессор, усовершенствованную систему Neural Engine и более высокую пропускную способность памяти — она выросла с 120 ГБ/с до 153 ГБ/с. Благодаря этому обеспечивается ускоренная работа с приложениями, запуском ИИ-моделей и другими задачами.

Остальные характеристики практически не изменились. Ноутбук оборудован 14,2-дюймовым дисплеем Liquid Retina XD с нанотекстурным покрытием (опционально) с разрешением 3024х1964 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Hz и максимальной яркостью до 1600 нит. Покупателям будут доступны конфигурации с 16, 24 или 32 Gb ОЗУ, а максимальный объем накопителя вырос до 4 Tb.

Ноутбук оснащен 12 Мп камерой Center Stage с поддержкой съемки видео 1080p, шестью динамиками, есть три порта USB-C Thunderbolt 4, HDMI и слот карт памяти SDXC. Также имеется поддержка Apple Intelligence. Автономность достигает 24 часов, поддерживается быстрая зарядка 96 Вт. Работает устройство под управлением macOS Tahoe. Габариты и вес не изменились — 31,26 х 22,12 х 1,55 см, 1,55 кг

Пока доступна только 14-дюймовая модель MacBook Pro в цветах корпуса Space Black и Silver. 16-дюймовый вариант традиционно комплектуется только чипами Pro/Max. Версии ноутбуков с более производительными вариантами чипов появятся в начале следующего года.

Цена нового 14-дюймового MacBook Pro с M5 осталась прежней — $1599. Поставки устройства стартуют 22 октября. Предзаказ уже открыт.