Компания Apple представила процессор нового поколения M5, выполненный по 3-нм техпроцессу. Согласно данным, его мощность в обработке графики в 1,6 выше, чем у M4, а в работе с нейросетями — в 3,5 раза.

Чип Apple M5 включает 10-ядерный графический процессор с нейроускорителем (Neural Accelerator) на каждом ядре. Как заявляет компания, это позволяет обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта на графическом процессоре вчетверо быстрее, чем на прошлогоднем M4. Улучшен по сравнению с прошлогодней моделью и 16-ядерный нейронный движок Neural Engine, который ускоряет выполнение генеративных задач и работу моделей машинного обучения прямо на устройстве.

10-ядерный центральный процессор на чипе M5 имеет конфигурацию из четырех эффективных и шести производительных ядер. Рост многопоточной производительности по сравнению с M4 — 15%. Объем унифицированной оперативной памяти на Apple M5 составляет 32 Gb, а пропускная способность выросла на 30% — с 120 ГБ/с до 153 ГБ/с. Благодаря этому обеспечивается ускоренная работа с приложениями, запуском ИИ-моделей и другими задачами.

Процессор нового поколения дебютировал в новых Apple iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro, с которыми можно ознакомиться в других наших заметках.