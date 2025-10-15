Новое поколение гарнитуры Apple Vision Pro получило чип M5 и улучшенную посадку

Обновленная гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила новый процессор M5, который заметно повысил производительность устройства. Внешне изменений нет, но есть более комфортное крепление в виде ремешка Dual Knit Band, который по словам Apple, «обеспечивает еще более комфортную посадку». Ремешок доступен в размерах S, M и L, его можно приобрести отдельно за $99, и он совместим с Apple Vision Pro предыдущего поколения.

В сравнении с прошлым поколением Vision Pro на M5 предлагает повышенную производительность, а также более четкую детализацию по всей системе. Это позволило применить улучшенные дисплеи micro-OLED — отображается на 10% больше пикселей. Также повышена частота обновления до 120 Hz по сравнению со 100 Hz у оригинального устройства.

Новый процессор M5 оснащен 16-ядерным Neural Engine, который позволяет функциям на базе искусственного интеллекта работать до 50% быстрее при съемке или рендеринге фотографий в виде пространственных сцен. M5 дополняется специально разработанным вспомогательным чипом R1, который обрабатывает входные данные с 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов, для передачи их на дисплей в течение 12 мс. Осталась поддержка Wi-Fi 6.

Есть улучшения автономности: до 2,5 часов обычного использования и до 3 часов воспроизведения видео. Обновленная гарнитура весит 750–800 гр, то есть примерно на 150 гр. больше, чем первое поколение.

Обновленная Apple Vision Pro доступна в вариантах с объемом памяти 256 Gb, 512 Gb и 1Tb. Цена осталась без изменений — $3499. Предзаказ уже открыт, а старт продаж состоится 22 октября.