Nvidia представила RTX Spark — ARM-платформу для мини-ПК и ноутбуков

На выставке Computex 2026 компания Nvidia представила RTX Spark — ARM-платформу для портативных компьютеров и ноутбуков. Как и в чипах для MacBook, в RTX Spark центральный и графический блоки, а также память объединены в единую систему. RTX Spark позиционируется как «самый эффективный чип для ПК из когда-либо созданных».

По сути, новый чип – это развитие GB10, который ранее использовался в компактном ИИ-суперкомпьютере DGX Spark. Флагманское решение включает 20 ядер CPU, 6144 ядра GPU и 128 Gb ОЗУ LPDDR5X при вычислительной мощности 1 PFLOPS. Позже появятся упрощенные версии с 16 Gb ОЗУ в базовой версии, ориентированные на массовые ноутбуки. «RTX Spark станет семейством продуктов, которые будут ориентированы на широкий ценовой сегмент», — сказал старший директор по управлению продуктами Nvidia Марк Эверманн.

Nvidia заявляет, что на ноутбуке с RTX Spark, даже в тонком корпусе (14 мм) и не подключенном к источнику питания, пользователи смогут редактировать 12K-видео и работать со сценами объемом более 90 Gb в профессиональных 3D-приложениях. Устройства на базе RTX Spark смогут запускать современные ААА-игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle, при 1440p@100fps. При этом платформа не рассчитана на работу с дискретными видеокартами. Для игр предусмотрена поддержка технологии трассировки лучей, DLSS, Reflex и масштабирования изображения. Кроме того, система с максимальной памятью сможет запускать локально тяжелые ИИ-модели, содержащие до 120 млрд. параметров, без подключения к облаку.

Первые устройства на базе RTX Spark ожидаются этой осенью. Среди партнеров уже заявлены Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft и MSI, которые готовят десятки моделей ноутбуков и настольных систем. Одним из первых флагманов на RTX Spark станет 15-дюймовый Microsoft Surface Laptop Ultra.