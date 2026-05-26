Ferrari Luce — первый серийный электромобиль бренда с дизайном от Джони Айва

Итальянская компания Ferrari представила свой первый серийный электромобиль под названием Luce. Производитель отмечает, что электромобиль создавался как проект, который невозможно было реализовать с двигателем внутреннего сгорания.

Ferrari Luce отличается от привычных моделей бренда — это не двухместное купе, салон вмещает пять человек. Кроме того, машина получила самый вместительный багажник в истории компании. Автомобиль имеет длинный кузов с покатой линией крыши, необычную двухцветную отделку и фирменный аэродинамический воздуховод S-Duct от гоночных моделей Ferrari.

Длина электромобиля составляет 5027 мм, высота — 1544 мм, салон смещен довольно далеко вперед внутри полностью алюминиевого кузова. Дизайн экстерьера и интерьера Ferrari Luce разрабатывала студия LoveFrom под руководством бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва. Двери открываются по центру, сзади расположена дверь багажника. Фары и задние фонари расположены в темных панелях, а стеклоочистители останавливаются в вертикальном положении у передних стоек. Есть туннелеобразные передний и задний спойлеры, а также активные заслонки на решетке радиатора для трех теплообменников. Диаметр передних тормозных дисков составляет 391 мм, задних — 371 мм. Передние колеса имеют размеры 23 × 9,5 дюйма, задние — 24 × 11,0 дюйма. Их можно выбрать либо в традиционном для Ferrari пятиспицевом исполнении, либо оптимизированные в виде турбины — с ними сопротивление воздуха снижается на 5%.

В салоне был сделан упор на физические переключатели, металлические регуляторы и другие механические элементы управления. Приборная панель, созданная совместно с Samsung Display объединяет несколько OLED-дисплеев и механические стрелки, проходящие прямо через экран благодаря технологии HIAA, которая раньше использовалась в смартфонах Samsung для размещения фронтальных камер. Аналогичное решение применяется и на центральной панели управления, где механические стрелки работают поверх OLED-экрана, отображающего часы, компас и другие данные.

Ferrari Luce получил четыре электродвигателя — по одному на каждое колесо. Их суммарная мощность достигает 1050 лошадиных сил (830 кВт). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,8 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч. Заявленный запас хода составляет 530 км по стандарту WLTP. Каждый мотор управляется независимо, система контроля шасси анализирует параметры движения до 200 раз в секунду, а задние колеса могут поворачиваться отдельно друг от друга. Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 122 кВтч, 800-вольтовая архитектура Ferrari Luce поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. Как и электродвигатели, батарея была разработана и произведена собственными силами компании.

Особое внимание при разработке Luce уделили звуку. Производитель назвал это одной из самых больших проблем, так как электрокары бесшумны. Для сохранения имитации звука V12, присущее Ferrari, компания разработала и запатентовала систему, которая считывает и обрабатывает реальные вибрации электромоторов, превращая их в уникальное акустическое сопровождение, чтобы водитель чувствовал мощь автомобиля.

Продажи Ferrari Luce стартуют в 2027 году по цене от €550 000.