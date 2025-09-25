spot_img
26 сентября, 2025
Playground Games анонсировала Forza Horizon 6 — ее действие развернется в Японии

Forza Horizon 6

На презентации Xbox в рамках выставки Tokyo Game Show 2025 состоялся полноценный анонс гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6. Разработкой игры вновь занимается студия Playground Games. Сеттингом шестой части станет Япония. По словам разработчиков, перенести действия игры в этот регион фанаты просили больше всего.

В честь анонса был показан небольшой CGI-трейлер с отсылками к прошлым частям серии. Пока подробностей о Forza Horizon 6 немного. Авторы игры отметили, что на карте игры отобразят все особенности Японии — и городские, и природные пейзажи. Для этого они лично посетили Японию, а также проконсультировались со специалистами. Еще в игре будет реализована смена времен года (в том числе сезон сакуры).

Релиз состоится в 2026 году на ПК и Xbox Series X/S, а позже на PS5.

