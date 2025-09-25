Qualcomm представил Snapdragon 8 Elite Gen 5 – «самый быстрый процессор для смартфонов»

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для мобильных устройств. Это уже пятое поколение чипов Snapdragon 8 от Qualcomm. Производитель называет его «самым быстрым процессором для смартфонов». Главными отличиями новой платформы от предшественника стали возросшая производительность и расширенная поддержка ИИ-функций.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 построен по 3-нм техпроцессу от TSMC и основан на двухкластерной архитектуре: два суперядра Prime работают на частоте 4,6 GHz, шесть производительных ядер — на частоте 3,62 GHz. В сравнении с предыдущей моделью обеспечивается прирост производительности CPU на 20%, повышение энергоэффективности на 35% и снижение энергопотребления SoC на 16%. Впервые в SoC для смартфонов реализовано аппаратное матричное ускорение ИИ на основе расширения Arm SME.

Графический процессор Adreno 840 нового поколения получил 18 Mb выделенного кэша и работает на тактовой частоте 1,2 GHz. Производительность GPU выросла на 23%, а энергопотребление снизилось на 20%. Графический процессор полностью поддерживает все возможности Unreal Engine 5 с аппаратным ускорением трассировки лучей, включая работу с глобальным освещением Lumen и виртуальной геометрией Nanite. Нейропроцессор Hexagon NPU стал на 37% быстрее и обеспечивает на 16% большую производительность на 1 Вт. Он позволяет запускать непосредственно на устройстве более сложные большие языковые модели.

Qualcomm отмечает, что платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 превращает смартфон в инструмент со студийными возможностями. Фирменный процессор для обработки изображений Spectra ISP с 20-битным конвейером позволяет увеличить динамический диапазон вчетверо. Поддерживаются камеры разрешением до 108 Мп, съемка фото в разрешении до 320 Мп и видеозапись в разрешении до 8K. Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал первым процессором, который поддерживает кодек для записи видео «без потерь» Advanced Professional Video (APV), дебютировавший в Android 16. Это значит, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 могут конкурировать с iPhone, которые поддерживают формат ProRes от Apple. Кроме того, новый процессор поддерживает технологию Snapdragon Audio Sense для профессиональной записи звука и Dragon Fusion от ArcSoft для повышения качества видео.

Заявлены оптимизация при работе с API OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP и Vulkan 1.3, а также поддержка аппаратного декодирования H.265/VP9/AV1 и форматов HDR10+, HDR10, HLG и Dolby Vision. Поддерживаются до 24 GB оперативной памяти и дисплеи с разрешением 4K+ и частотой обновления 120 Hz. В состав платформы входит модем Qualcomm X85 5G, обеспечивающий скорость загрузки до 12,5 Гбит/с. За счет сетевого чипа FastConnect 7900 поддерживается Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и UWB.

Первыми флагманами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 станут Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Новый процессор также будет использоваться в линейке Samsung Galaxy S26.