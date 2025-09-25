Первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine

На презентации State of Play компания Sony и студия Insomniac Games, создатели дилогии Marvel’s Spider-Man, представили первый геймплейный трейлер супергеройского боевика Marvel’s Wolverine. В ролике было объявлено, что игра выйдет осенью 2026 года, боевик будет эксклюзивом PlayStation 5.

Сюжетные миссии развернутся в разных локациях по всему миру. В поисках ответов на вопросы своего темного прошлого Росомаха отправится на опасные экскурсии островного города-государства Мадрипур, морозной глуши Канады и узких улочек Токио.

Геймплей игры строится на динамичных сражениях с акцентом на зрелищные приемы и добивания. Росомаха использует свои острые адамантиевые когти, яростный берсерк-режим и комбинации атак, чтобы расправляться с врагами. В студии пообещали создать «идеальную фантазию о Росомахе» и показать особый взгляд Логана на героизм. По словам творческого руководителя Marvel’s Wolverine Маркуса Смита, Insomniac стремится к небывалому уровню детализации и высокому градусу жестокости.

Роль Росомахи в Marvel’s Wolverine досталась австралийскому актеру Лиаму Макинтайру, который известен по образу Спартака в телесериалах «Спартак: Месть» и «Спартак: Война Проклятых». В игре также появятся знакомые персонажи из комиксов Marvel, такие как Мистик и Красный Омега. Дополнительные подробности обещают следующей весной.