Redmi Pad 2 Pro – недорогой и сбалансированный по начинке планшет

Бренд Redmi провел для глобального рынка презентацию нового планшета Pad 2 Pro. Устройство при доступной цене получило неплохую начинку.

Redmi Pad 2 Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей (249 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя до 360 Hz и пиковой яркостью 600 нит. Есть поддержка Dolby Vision и технологии затемнения экрана DC Dimming. Одна из модификаций планшета предлагается с матовым «нанотекстурным» покрытием экрана. По заявлению производителя, оно снижает количество бликов на 97% в сравнении с глянцевой версией.

Аппаратной основой планшета стал 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 4, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X до 8 Gb и накопителем UFS 2.2 до 256 Gb (можно расширить картой microSD до 2Tb).

За автономность отвечает аккумулятор мкостью 12 000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт и реверсивная зарядка на 27 Вт. Разрешение основной и фронтальной камер составляет 8 Мп (f2.0, 1/4″), а в версии с поддержкой сетей 5G используется 13 Мп тыльный модуль. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также порт USB 2.0 Type-C, 4 динамика с Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм. В качестве программной платформы используется HyperOS 2 на Android 15. Реализована поддержка ИИ-функций, в том числе ИИ-бота Google Gemini и визуального поиска Circle to Search. Габарита и вес: 279,8 x 181,65 x 7,5 мм, 610 гр. Водозащита не заявлена.

Цены на Redmi Pad 2 Pro в Европе: 6/128 Gb (Wi-Fi) — €300, 8/256 Gb (Wi-Fi) — €350, 8/256 Gb (матовый экран, Wi-Fi) — €380, 6/128 Gb (5G) — €380. Планшет доступен в фиолетовой, серой и темно-серой расцветках корпуса. За доплату в €99 к планшету предлагается клавиатура.

Кроме нового планшета бренд Redmi представил компактный планшет Pad mini. Это глобальная версия Redmi K Pad, представленного в Китае в июне этого года. Никаких изменений в версии для международного рынка нет. Планшет уже доступен на рынке ОАЭ по цене от $435, в ближайшие недели он появится в продаже и в других странах.