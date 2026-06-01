Nvidia анонсировала технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction

На выставке Computex 2026 компания Nvidia анонсировала DLSS 4.5 Ray Reconstruction — новую версию технологии шумоподавления и реконструкции изображения для игр с трассировкой лучей и пути. Обновление выйдет в августе этого года и будет доступно для всех видеокарт GeForce RTX, поддерживающих трассировку лучей, включая серии RTX 20, RTX 30, RTX 40 и RTX 50. Настройки будут доступны в приложении Nvidia App.

Новая версия лучше справляется с частицами, убирая эффект «гостинга» (размытия), сохраняет детали и заметно быстрее реагирует на изменения сцены. Картинка становится более резкой, а отражения на воде или стекле не искажаются и не мерцают.

По словам Nvidia, в DLSS 4.5 Ray Reconstruction используется ИИ-модель Transformer второго поколения. Компания утверждает, что она обладает на 35% более высокой вычислительной мощностью и обрабатывает на 20% больше параметров, сохраняя при этом производительность на уровне текущей версии.

На момент запуска DLSS 4.5 Ray Reconstruction будет поддерживать 27 игр. В их числе: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, DOOM: The Dark Ages, F1 25, Half-Life 2 RTX, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Portal with RTX, Star Wars Outlaws и The First Descendant.