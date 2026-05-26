Состоялся релиз World of Tanks: HEAT

Многопользовательский танковый экшен World of Tanks: HEAT вышел на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игра распространяется по условно-бесплатной модели, с кросс-прогрессией на всех платформах.

События игры разворачиваются в альтернативной реальности, где техника оснащена продвинутыми гаджетами и модификациями. В отличие от классического World of Tanks, в HEAT бои проходят в формате «5 на 5» или «10 на 10». У каждого командира (агента) есть уникальные боевые навыки и своя роль в сражении. Для успеха в матчах нужно координироваться с напарниками и адаптироваться к умениям противника.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На старте доступны четыре режима, восемь карт, а дополнительно разблокировать можно пять агентов и 12 танков. Разработчики уже на старте запустили «сезон 0», который продлится пять недель, с бесплатными танками в боевом пропуске.