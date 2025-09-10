Обновленный цифровой фотоаппарат Canon PowerShot Elph360 HS получил меньше функций, но более высокую цену

Кроме компактной камеры EOS C50 компания Canon представила обновленную версию цифрового фотоаппарата PowerShot Elph 360 HS. Новая модель, в названии которой прибавилась литера А, внешне не отличается от оригинальной, выпущенной девять лет назад. При этом фотоаппарат лишился части функций, но цена ощутимо выросла.

Базовые характеристики остались те же: 20,2-мегапиксельный CMOS-сенсор, объектив с 12-кратным зумом и процессором Digic IV Plus. Оставили даже устаревший порт mini-USB для подключения к ПК. А функции беспроводной печати и синхронизации с компьютером по Wi-Fi новая версия лишилась. Единственным заметным обновлением стал переход со слота для карт памяти SD на более современный microSD.

Цена Canon PowerShot Elph360 HS A составляет $380. В продаже появится в октябре. Оригинальная модель стоила $210.