В Spotify появилась поддержка lossless-качества

В стриминговом сервисе Spotify появилась ожидаемая уже несколько лет поддержка Lossless-качества музыки. Нововведение тестировалось с 2021 года. Новое качество звука доступно только подписчикам Premium без дополнительной платы.

После активации опции пользователям станет доступен формат FLAC в качестве 24 бит/44,1 кГц. В Spotify посоветовали использовать для прослушивания музыки в lossless-качестве Wi-Fi и проводные наушники, так как у Bluetooth-соединения недостаточная пропускная способность для опции. Выбрать качество звука по-прежнему можно в настройках медиафайлов.

На данное время нововведение доступно Premium-пользователям из Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании. В октябре lossless-качество станет доступно в более чем 50 странах.