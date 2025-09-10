spot_img
10 сентября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ Spotify появилась поддержка lossless-качества

В Spotify появилась поддержка lossless-качества

Spotify

В стриминговом сервисе Spotify появилась ожидаемая уже несколько лет поддержка Lossless-качества музыки. Нововведение тестировалось с 2021 года. Новое качество звука доступно только подписчикам Premium без дополнительной платы.

После активации опции пользователям станет доступен формат FLAC в качестве 24 бит/44,1 кГц. В Spotify посоветовали использовать для прослушивания музыки в lossless-качестве Wi-Fi и проводные наушники, так как у Bluetooth-соединения недостаточная пропускная способность для опции. Выбрать качество звука по-прежнему можно в настройках медиафайлов.

На данное время нововведение доступно Premium-пользователям из Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании. В октябре lossless-качество станет доступно в более чем 50 странах.

Предыдущая статья
Canon представил компактную полнокадровую камеру EOS C50 для создателей контента
Следующая статья
Обновленный цифровой фотоаппарат Canon PowerShot Elph360 HS получил меньше функций, но более высокую цену
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,886ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»