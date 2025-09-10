Canon представил компактную полнокадровую камеру EOS C50 для создателей контента

Компания Canon выпустила полнокадровую EOS C50 — самую компактную и легкую камеру в модельном ряду EOS. Новинка получила широкий набор функций для создателей контента.

Сам производитель называет новую полнокадровую Canon EOS C50 самой компактной и лёгкой камерой в модельном ряду EOS. Камера получила новый 32-мегапиксельный CMOS-сенсор, работающий в связке с процессором DIGIC DV 7. Она способна записывать видео в режиме 7K @ 60 fps в 12-битном полнокадровом формате Cinema RAW Light, а также в 4K @ 120 fps. При фотосъемке разрешение составляет 32 Мп. Запись в максимальном качестве ведется на карты-памяти типа CFexpress 2.0 Type B. Также предусмотрен слот для SD-карт UHS-II.

Механического затвора у камеры нет. Новый сенсор поддерживает два базовых значения ISO: 800 и 6400 в зависимости от режима съемки. Canon обещает до 16 ступеней динамического диапазона, по сравнению с 14 ступенями у EOS R5 C. Вместо электронного видоискателя новая камера оснащена 3-дюймовым поворотным сенсорным экраном, который можно откинуть в сторону. Камера поддерживает профили Canon Log 2/Canon Log 3, а также форматы XF-AVC, XF-AVC S и XF-HEVC S 4:2:2.

Благодаря двум слотам для карт-памяти EOS C50 может одновременно записывать видео в альбомной и портретной ориентации: альбомное видео на слот CFexpress, а вертикальное видео на SD-карту. Это первая камера компании с такой функцией одновременной записи. Кроме того, EOS C50 — первая камера в линейке EOS, которая поддерживает полнокадровую запись в режиме OpenGate 3:2, что открывает новые возможности кадрирования и позволяет использовать 1.5-кратные полнокадровые анаморфотные объективы.

Список особенностей модели дополняют два полноразмерных аудиовхода XLR, кулисный переключатель зума, отображение формы сигнала/контуринга и система автофокусировки Canon Dual Pixel с функцией распознавания людей и животных при помощи ИИ. Вес камеры составляет 650 гр. Камера также оснащена встроенными Wi-Fi и Ethernet (через адаптер USB-C), а также поддерживает функцию Frame.io Camera to Cloud (C2C). Пользователи могут отправлять прокси-видеофайлы непосредственно в проект в облаке прямо во время съемки, даже на выезде. EOS C50 питается от батареи LP-EP6, как и прошлогодняя EOS R5 II. Аккумулятор обеспечивает до 90 минут непрерывной съемки в RAW Open Gate.

Canon EOS C50 поступит в продажу в ноябре по цене $3899.