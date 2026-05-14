Panasonic представил компактную камеру Lumix L10 с оптикой Leica

Компания Panasonic представила компактную камеру Lumix L10. Выпуск устройства приурочен к 25-летию бренда Lumix. Новинка ориентирована на любителей уличной фотографии и видеоблогеров, которым требуется мобильность при сохранении характеристик старших моделей.

Panasonic Lumix L10 выполнена в металлическом корпусе с передней панелью из магниевого сплава и отделкой под кожу. Вес камеры составляет 508 гр. Камера получила 20,4 Мп сенсор формата Micro Four Thirds, такой же сенсор используется во флагманской модели GH7. При этом общая разрешающая способность датчика составляет 26,5 Мп. Это решение позволяет переключать соотношение сторон изображения без существенной потери качества. Применяется многоформатная схема: камера сохраняет постоянный угол обзора при выборе 4:3, 3:2 и 16:9. Отдельный переключатель соотношения сторон вынесен на оправу объектива. Предусмотрен также режим 1:1, но в нем края кадра обрезаются.

Несъемный объектив Leica DC Vario-Summilux имеет диапазон фокусных расстояний 24–75 мм в эквиваленте полного кадра и диафрагму F1,7–2,8. Panasonic также заявляет макросъемку с расстояния от 3 см на широком угле, оптическую стабилизацию и ручное кольцо диафрагмы.

Система автоматической фокусировки насчитывает 779 точек и использует гибридную фазовую технологию. Алгоритмы распознавания объектов умеют отслеживать глаза, лица людей, животных и транспортные средства. Скорость серийной съемки достигает 30 кадров в секунду при использовании электронного затвора или 11 кадров в секунду с механическим. На задней панели расположены поворотный трехдюймовый экран с разрешением 1,84 млн. точек и электронный OLED-видоискатель на 2,36 млн. точек. Поддерживается запись видео в разрешении до 5,6K при 60 кадрах в секунду или 4K при 120 кадрах в секунду с глубиной цвета 10 бит. При этом у камеры нет HDMI и разъема для наушников.

В числе функций присутствуют профиль V-Log и мониторинг формы волны. Для работы с цветом добавлены стили L.Classic и L.ClassicGold, профиль Leica Monochrome и кнопка LUT. Panasonic Lumix L10 поддерживает работу с приложением Lumix Lab, которое позволяет передавать данные на смартфон через проводное соединение и применять пользовательские настройки цветопередачи непосредственно в камере.

Panasonic Lumix L10 предлагается в черном и серебристо-черном вариантах по цене $1499,99. Также будет предложена лимитированная версия в титановом золоте с аксессуарами за $1599,99. Старт продаж камеры намечен на июнь.