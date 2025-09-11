Mastercard и Starbucks представляют эксклюзивную цифровую карту лояльности в Азербайджане

Впервые на местном рынке Starbucks и Mastercard объединились, чтобы запустить совместный Starbucks® xMastercardDigitalPass, который предоставит кофеманам по всему Азербайджану новый удобный и выгодный опыт. Разработанное в сотрудничестве с AlshayaGroup, это полностью цифровое решение меняет подход клиентов к их любимому кофейному бренду — прямо со своих смартфонов.

Цифровая лояльность, эксклюзивно для держателей карт Mastercard

Starbucks® xMastercardDigitalPassпозволяет клиентам легко собирать и использовать штампы при каждой покупке, совершенной с помощью платежной системы Mastercard. Программа призвана принести дополнительную выгоду держателям карт Mastercard, интегрируя вознаграждения непосредственно в процесс цифровых платежей, что делает ежедневные кофе-паузы более приятными и удобными.

Теперь клиенты могут получить доступ к своим бонусам через единую платформу, без необходимости использования физических карт лояльности или дополнительных приложений, что упрощает процесс и поощряет повторные посещения.

Более умный и экологичный способ привлечения клиентов

Эта инициатива не только повышает удобство, но и поддерживает переход Starbucks от физических карт лояльности в Азербайджане. Сосредоточившись на цифровых платежах с помощьюApplePay/GooglePay, партнерство предлагает более плавный и устойчивый способ укрепления лояльности клиентов.

«Это сотрудничество отражает наше стремление создать более интуитивный, ориентированный на цифровые технологии опыт для повседневных покупок», — сказал Эмиль Зейланов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. «Вместе со Starbucks мы предлагаем азербайджанским потребителям более умную ценность — по чашке кофе за раз».

«В Starbucks мы постоянно ищем новые способы улучшить качество обслуживания клиентов за счет инноваций и взаимодействия. Это партнерство с Mastercard знаменует собой важный шаг вперед в нашем цифровом путешествии и предлагает нашим гостям в Азербайджане более удобный, персонализированный и выгодный способ наслаждаться кофе», — сказала Фиген Илгаз, вице-президент StarbucksEurasia.

Обогащение повседневной жизни благодаря удобным цифровым технологиям

Сегодняшние потребители все чаще ищут удобство, скорость и персонализацию в своей повседневной жизни. С помощьюStarbucks® xMastercardDigitalPass простой процесс покупки кофе превращается в более плавный и выгодный опыт, полностью соответствующий потребностям цифрового образа жизни.

Это решение устраняет недостатки традиционных программ лояльности, интегрируя вознаграждения непосредственно в процесс оплаты. Никаких дополнительных карт, никаких отдельных приложений — только быстрый, безопасный и интуитивно понятный способ получить преимущества с того же устройства, которое используется для оплаты.

Внедряя лояльность в повседневную жизнь, Mastercard и Starbucks предоставляют клиентам большую ценность, одновременно поддерживая более разумные и связанные между собой решения в том, как они живут, платят и взаимодействуют.