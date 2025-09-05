Motorola представила Motorola edge 60 neo, moto g06 power и moto g06 на Lenovo Innovation World в рамках IFA 2025

Сегодня на выставке Lenovo Innovation World, проходящей в Берлине в рамках IFA 2025, компания Motorola анонсировала новое поколение устройств Motorola edge и moto g, модельный ряд которых включает смартфоны, подходящие потребностям, образу жизни и увлечениям любого пользователя.

motorola edge 60 neo — компактное и стильное дополнение к семейству edge 60

Motorola edge 60 neo является самым легким телефоном в своем классе. Его компактные размеры делают его идеальным компаньоном в любом путешествии. Устройство оснащено стеклом Corning® Gorilla® Glass 7i, имеет пыле- и влагозащиту уровня IP68/69, а также, сертификацию MIL—STD-810H, что позволяет смартфону сохранять работоспособность, прочность и надежность корпуса в любых обстоятельствах. Экран размером 6,36” с яркостью до 3000 нит

(самая высокая характеристика в своем классе) обрамлен ультратонкими рамками, заключенными в обтекаемый в трех фирменных оттенках Pantone: Мятный (Frostbite), Пуанчиана (Poinciana) и Гризайль (Grisaille).

Новый motorola edge 60 neo является единственным в своем классе смартфоном с универсальной системой камер профессионального уровня с телеобъективом, открывающим больше возможностей для творчества. От селфи-портретов до широкоформатных сцен — пользователи получают качественные фото с высокой четкостью, глубиной резкости и динамическим диапазоном даже в условиях низкой освещенности, благодаря:

основному объективу 50 МП с сенсором Sony LYTIA™ 700C и OIS;

13-мегапиксельному сверхширокоугольному и макрообъективу;

телеобъективу 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратному суперзуму;

32-мегапиксельной фронтальной камере для снимков студийного качества.

ИИ-агент moto ai, встроенный в редактор фотографий, позволяет смешивать экспозиции, улучшать детализацию, текстуры, делать цветокоррекцию и даже использовать пресеты, настроенные ИИ и профессиональными фотографами, для обработки снимков пользователей и придания им фирменного стиля. Для съемки динамических кадров в смартфоне есть адаптивная стабилизация, которая обеспечивает плавность видео и четкость картинки без дрожания.

В улучшенном портретном режиме пользователи могут выбрать одно из четырех различных фокусных расстояний (24 мм, 35 мм, 50 мм или 85 мм) и использовать опцию динамического боке, которое интеллектуально адаптирует эффект размытия в зависимости от того, насколько близко пользователь находится от фонового объекта. Интенсивность размытия можно регулировать вручную, используя 6-уровневую цифровую шкалу. Кроме того, в данном режиме можно записывать видео в разрешении 4K.

Помимо работы с изображениями moto ai можно использовать для ежедневных рутинных задач: получать ответы на вопросы, создавать индивидуальные паттерны и виртуальные обои. Благодаря функциональности Next Move этот интеллектуальный компаньон использует предиктивные алгоритмы и предлагает пользователю персонализированное взаимодействие. Например, распознав отображаемое на экране пользователя (рецепт или маршрут) moto ai предложит следующие шаги (купить ингридиенты или заказать такси). Такие предиктивные подсказки могут быть представлены в виде ответов на вопросы с помощью Perplexity или результатов поиска через Microsoft Copilot. Кроме того, с помощью Playlist Studio moto ai может создавать пользовательские плейлисты, а с генеративным ИИ Image Studio превращать изображения пользователя в аватары, стикеры и обои для рабочего стола. Помимо перечисленных эксклюзивных возможностей, пользователи motorola edge 60 neo, также, имеют доступ и к другим ИИ-агентам, например, к Google Gemini.

Motorola edge 60 neo оснащен долговечным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который обеспечивает до 44 часов автономной работы. С помощью зарядки TurboPower мощностью 68 Вт всего за 7 минут можно зарядить смартфон для работы на весь день, кроме того, устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт (которая продается отдельно).

moto g06 power и moto g06 с продолжительной автономностью и по доступной цене

Смартфоны moto g06 power и moto g06 – это сбалансированное предложение для пользователей, которым нужны передовые технические характеристики по доступной цене. Благодаря ярким дисплеям, мощным 50-мегапиксельным камерам с ИИ и стильному дизайну эти телефоны идеально подходят для покупателей, отдающих предпочтение проверенному качеству без компромиссов.

moto g06 power отличается мощным аккумулятором. Этот смартфон оснащен самой мощной в своем сегменте батареей емкостью 7000 мАч, которая поддерживает работу устройства без подзарядки более двух с половиной дней и до 28 часов работы в режиме воспроизведения видео. Благодаря этому, moto g06 power можно использовать в качестве навигатора во время длительных поездок, часами общаться по видеосвязи или смотреть сериалы до драматического финала. Даже после многих лет использования и спустя 1000 циклов зарядки аккумулятор moto g06 power сохранит свою способность накапливать и удерживать заряд на более чем 80%.

moto g06 power и moto g06 имеют самый большой в линейке дисплей 6,88” HD+ с пиковым уровнем яркости до 600 нит. Технология Water Touch сохраняет отзывчивость сэнсорного экрана, даже если пользователь касается его поверхности мокрыми пальцами. Благодаря Dolby Atmos® и стереодинамикам с функцией Bass Boost эти смартфоны имеют самую совершенную аудиосистему в своем сегменте, обеспечивающую бóльшую глубину, четкость и детализацию звука с эффектом погружения и в 2 раза более мощные басы, чем в устройствах предыдущего поколения. Поддержка Bluetooth® 6.0 отвечает за минимальную задержку при потоковой передаче звука и бесшовный обмен файлами.

Пользователи новых смартфонов moto g пользователи могут делать потрясающие фотографии с помощью 50-мегапиксельной основной камеры. Датчик освещенности 2-в-1 ускоряет время фокусировки даже при сложном освещении. За качественные селфи и четкую картинку во время видеовызовов отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера. Функции на основе искусственного интеллекта позволяют пользователям добавляют студийные эффекты к портретам и ночным снимкам, а также получить доступ к инструментам редактирования Google Фото, Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur и другие.

moto g06 power и moto g06 сочетают в себе стиль и функциональность. Смартфоны имеют класс защиты IP64, а Corning Gorilla® Glass 3 помогает защитить дисплей от царапин. Дополнительный модуль LotX продлевает срок службы устройств за счет повышения ремонтопригодности и возможности последующего апргрейда. Отделка корпуса веганской кожей делает поверхность смартфонов устойчивой к оседанию пыли и отпечаткам пальцев. А разработанные институтом цвета Pantone оттенки корпусов добавляют смартфонам изысканности и позволяют пользователям выразить свою индивидуальность.

Оперативная память до 12 ГБ с функцией RAM Boost позволяет быстрее запускать приложения и обеспечивает бесперебойную работу в многозадачном режиме. Оба смартфона предлагают большую встроенную память 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ (с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD), что позволяет хранить больше фотографий, фильмов, песен, приложений и многого другого контента. За высокую производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G81 Extreme.

moto g06 power и moto g06 одни из первых в своей категории поддерживают функциональность Circle to Search от Google, которая позволяет легко осуществлять поиск объектов в интернет без переключения приложений, просто выделяя (обводя) изображение, видео или текст. При помощи Google Gemini пользователи могут упростить рутинные задачи, как написание писем, планирование мероприятий, составление списков дел или идей, при обучении и во многих других сценариях.