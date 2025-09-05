Lenovo представила расширенный портфель ИИ-устройств и решений для корпоративного сектора

Компания Lenovo, мировой лидер в области технологических инноваций, в рамках мероприятия Lenovo Innovation World 2025 представила серию интеллектуальных продуктов и сервисов, разработанных для внедрения ИИ и ускорения его развертывания в бизнесе.

Среди ключевых новинок — мобильная рабочая станция ThinkPad™ P16 Gen 3 с новейшими процессорами Intel® Core™ Ultra 200HX (до 24 ядер) и встроенным NPU, а также изогнутый ультраширокий дисплей ThinkVision™ P40WD-40, новые док-станции, включая ThinkPad Thunderbolt™ 5 Smart Dock 7500 и другие решения из линейки ThinkPad Smart Dock.

Также были анонсированы мобильные рабочие станции ThinkPad P1 Gen 8, ThinkPad P16v Gen 3, ThinkPad P16s i Gen 4 и ThinkPad P14s i Gen 6, а также модель ThinkPad X9 Aura Edition в цвете Glacier White.

Традиционно, Lenovo представила свои новейшие разработки и концепты ПК и аксессуаров, направленные на повышение продуктивности пользователей: ThinkBook™ VertiFlex Concept — один из первых в отрасли 14-дюймовых ПК с вращающимся экраном, и Smart Motion — прототип интеллектуальной подставки для ноутбука.

Представленные прототипы устройств

ThinkBook VertiFlex Concept — ультратонкий (17,9 мм) и легкий (1,39 кг) ноутбук с вращающимся 14-дюймовым экраном, поддерживающим горизонтальный и вертикальный режимы работы. Вертикальный режим идеально подходит для отображения кода или работы с документами, горизонтальный — позволяет разворачивать широкие таблицы или дашборды. Через Lenovo Smart Connect к ThinkBook VertiFlex можно подключить смартфон, чтобы в вертикальном режиме удобно просматривать содержимое экрана смартфона или передачи файлов с одного устройства на другое.

Smart Motion Concept — интеллектуальная подставка для ноутбука, которая интегрируется с камерами, микрофонами и динамиками ПК, обеспечивая автоматическое отслеживание лица, голосовое управление и интеллектуальные рекомендации по контролю осанки и зрительной нагрузки. Подставка поддерживает жестовое управление при использовании в паре с ИИ-кольцом.

NaturaSynth Display — концепт монитора, демонстрирующий технологию полного исключения синего света на аппаратном уровне. Этот ЖК-дисплей имитирует естественное освещение, снижая содержание синего спектра до менее чем 1%, что существенно уменьшает зрительное напряжение и повышает общий уровень комфорта для глаз.

Мобильные рабочие станции

Обновлённые мобильные рабочие станции Lenovo серии ThinkPad P сертифицированы ведущими независимыми поставщиками ПО (ISV) и готовы к самым ресурсоёмким задачам. Эти устройства ориентированы на широкий круг специалистов: от дата-сайентистов и инженеров до дизайнеров, исследователей и студентов, которым важна высокая вычислительная мощность при сбалансированной цене.

Флагманская модель Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 получила переработанный корпус, сохранив при этом статус полноценной замены настольного ПК. Внутри — новейшие процессоры Intel® Core™ Ultra 200HX с до 24 ядрами и встроенным NPU для ускоренной ИИ-обработки, а также дискретная графика NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell с 24 ГБ VRAM. Это решение для тех, кто работает с графикой, 3D-рендерингом, симуляциями и ИИ — без компромиссов.

Lenovo делает ставку не только на «железо», но и на экосистему решений для разработчиков. Новый пакет решений для разработки ИИ Lenovo AI Developer включает лучшие open-source инструменты и библиотеки, интегрированные с аппаратным обеспечением Lenovo. Это позволяет специалистам строить, масштабировать и защищать свои проекты для разработки, обучения, внедрения и поддержки ИИ на базе проверенной платформы.

Дополняет подход портфель AI PC сервисов, который включает AI PC Fast Start, Care of One™ и AI PC Premier Support. Эти решения обеспечивают персонализированное внедрение, автоматизированную поддержку и проактивное управление устройствами, помогая бизнесу быстрее извлекать ценность из инвестиций в ИИ.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 представляет собой идеальный баланс между премиальной производительностью, готовностью к задачам ИИ и настоящей мобильностью. Устройство оснащено новейшими процессорами Intel® Core™ Ultra (Series 2), интегрированным нейропроцессором (NPU) и графикой NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell, что делает его оптимальным выбором для создателей контента, разработчиков игр и специалистов по САПР.

Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 — это мощная, и при этом доступная мобильная рабочая станция, ориентированная на широкий круг профессионалов из различных отраслей. Устройство получило обновлённый корпус с современным дизайном, экраном формата 16:10, узкими рамками и высоким соотношением площади дисплея к корпусу. Благодаря высокой производительности и продвинутым функциям, P16v — оптимальный выбор для специалистов, которым требуется надёжный и эффективный ПК с отличным соотношением цены и возможностей.

Lenovo ThinkPad P14s i Gen 6 и P16s i Gen 4 — одни из самых тонких и лёгких мобильных рабочих станций в портфеле компании. Эти устройства сочетают в себе производительность корпоративного уровня и высокую мобильность, что делает их идеальным выбором и для специалистов, которым приходится решать сложные задачи (от анализа данных до работы с инженерными проектами) в условиях выездной работы.

Компактность без ущерба для мощности — именно то, что нужно современному профессионалу в условиях гибридной и динамичной рабочей среды.

ThinkPad X9 Aura Edition

Впервые представленный на выставке CES 2025, Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition вскоре станет доступен в смелом дизайнерском решении и эксклюзивном цвете Glacier White, подчеркивающем премиальность и технологическую изысканность всей линейки X9. Этот Copilot+ PC будет иметь конфигурации с диагональю дисплея 14 и 15 дюймов с производительностью свыше 40 TOPS, на базе процессоров Intel Core Ultra и под управлением Windows 11. Эта серия разработана для тех, кто ценит не только мощность, но и эстетическую составляющую в профессиональной технике.

Позже в этом году функциональность Smart Share в Aura Edition будет заменена приложением Lenovo Smart Connect. Это обеспечит унифицированный пользовательский опыт на всех устройствах Aura Edition и расширенный набор инструментов, включая управление несколькими устройствами и «tap-to-share». Пользователи смогут легко обмениваться фото и видео в полном разрешении между устройствами — быстро, интуитивно и без потери качества. Новый подход Lenovo к унификации ПО для синхронизации в цифровой экосистеме делает взаимодействие между ПК, смартфонами и аксессуарами максимально бесшовным.

Все коммерческие ПК и рабочие станции Lenovo на базе Windows 11 защищены комплексным портфелем решений кибербезопасности ThinkShield™, включающим программное обеспечение, сервисы и аппаратные компоненты. ThinkShield обеспечивает многоуровневую защиту данных корпоративных клиентов Lenovo, позволяя им работать в безопасной среде, соответствующей современным требованиям и стандартам защиты ИТ-инфраструктуры.

ThinkVision P40WD-40

Для тех, кто ищет больше экранного пространства и высочайшее качество визуального восприятия, Lenovo представила ThinkVision P40WD-40 — изогнутый ультраширокий дисплей с разрешением 5120×2160 пикселей, диагональю 39,7” и соотношением сторон 21:9. Он обеспечивает точную цветопередачу и глубокий контраст благодаря охвату 98% цветового пространства DCI-P3 и технологии IPS Black.

Экран с радиусом кривизны 2500R буквально «обволакивает» пользователя, погружая в рабочую среду — будь то создание визуального контента, анализ данных в нескольких таблицах или просмотр потокового видео. Это решение для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и всех, кто ценит качество изображения и комфорт.

ThinkVision P40WD-40 — это не просто дисплей, а полноценный центр управления рабочим пространством. Он оснащён док-станцией Thunderbolt 4 с единым кабелем, выходами DisplayPort, поддержкой зарядки PD3.1 до 140 Вт и сетевым портом 2.5G RJ45. Монитор отличается высокой энергоэффективностью благодаря фирменной технологии DisplayPort Power Saving от Lenovo, использующей динамическую адаптацию частоты обновления (от 24 до 120 Гц) без потери качества изображенияiii. За счет этого монитор потребляет до 34% меньше энергии, чем установлено стандартом ENERGY STAR 8.0.

Аксессуары

Lenovo открывает новую главу в развитии периферийной инфраструктуры с линейкой умных док-станций ThinkPad. Флагманская модель — ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 — спроектирована как интеллектуальный центр рабочего пространства, объединяющий молниеносную скорость интерфейса Thunderbolt™ 5 и удалённое облачное управление.

Thunderbolt™ 5 обеспечивает пропускную способность до 120 Гбит/с, что делает док-станцию идеальным решением для профессионалов, работающих с несколькими экранами, высокими разрешениями и ресурсоёмкими задачами. Устройство поддерживает подключение до трёх дисплеев 8K при 60 Гц и одного 4K при 60 Гц, либо альтернативную конфигурацию с двумя 4K-дисплеями на 240 Гц и ещё двумя — на 120 Гц, обеспечивая сверхплавное воспроизведение и визуальную точность. Кроме того, док-станция поддерживает Power Delivery 3.1 с мощностью до 180 Вт, что позволяет не только подключать, но и заряжать другие устройства. Это решение для тех, кто строит гибкие, масштабируемые и высокопроизводительные рабочие среды — как в офисе, так и в гибридных форматах.

Док-станция ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500 была переработана буквально «с нуля», чтобы соответствовать требованиям современных профессионалов. Док-станция поддерживает подключение одного дисплея 8K при 60 Гц или двух дисплеев 4K при 144 Гц, обеспечивая сверхчёткое изображение и плавную картинку, кроме того, устройство предлагает до 100 Вт мощности через Power Delivery 3.1, а также четыре USB-порта с постоянной подачей питания, расположенные на передней панели — для быстрой зарядки и удобного подключения периферии.

ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 переосмысляет сам подход к док-станциям, поддерживая технологию USB4 следующего поколения. Это решение обеспечивает в 4 раза большую пропускную способность, чем традиционные USB-C® 3.2 Gen 2, и позволяет подключать один дисплей 8K при 60 Гц или два дисплея 4K при 144 Гц. Система питания через USB PD 3.1 обеспечивает до 100 Вт мощности, позволяя заряжать даже ресурсоёмкие устройства с максимальной скоростью.

Вся линейка умных док-станций ThinkPad интегрирована с системой Lenovo Accessories Fleet Manager, которая позволяет ИТ-командам удалённо и в реальном времени отслеживать, управлять и обслуживать подключённые устройства всей корпоративной инфраструктуры. Это решение значительно упрощает администрирование, повышает прозрачность и снижает нагрузку на ИТ-отделы — особенно в условиях гибридной работы и распределённых команд.

ИИ-агенты

В рамках стратегического партнёрства с Intel, Lenovo запускает пилотный проект AI Agent Pilot Program по созданию ИИ-агентов на базе платформы Intel AI Assistant Builder, которая представляет собой модульный набор инструментов развёртывания частных защищённых генеративных ИИ-решений для конкретных задач бизнеса.

Например, концепт интеллектуального помощника, разработанный для автоматизации работы редакторов научных журналов IEEE. Такой ИИ-агент упрощает трудоёмкие рутинные задачи: рецензирование, проверку и форматирование рукописей, подбор квалифицированных рецензентов, генерит обратную связь. Все данные при этом остаются в контуре локальной инфраструктуры заказчика, что обеспечивает соответствие строгим требованиям конфиденциальности.

Этот пилотный проект подсвечивает еще одно решение Lenovo — AI PC Fast Start, которое помогает организациям быстрее извлекать реальную ценность из ИИ-устройств. Оно включает услугу подбора инструментов и экспертную поддержку внедрения ИИ. Цель — обеспечить раннее и безопасное развёртывание частных ИИ-решений, используя локальную базу знаний (данные) клиента. Это особенно актуально для отраслей, где критична конфиденциальность данных: издательское дело, здравоохранение, финансы. AI PC Fast Start помогает компаниям нарастить темпы внедрения ИИ, повысить продуктивность и оптимизировать ИТ-инфраструктуру — с измеримыми результатами уже на ранних этапах.

ThinkCentre™ neo Ultra Gen 2

Представленный ранее в этом году, ThinkCentre neo Ultra Gen 2 получил значительное обновление, которое ещё раз доказывает: малый форм-фактор — не ограничение, а преимущество. Благодаря поддержке дискретной графики NVIDIA RTX 5060 Ti, устройство демонстрирует заметно улучшенные возможности в области искусственного интеллекта, включая локальное развёртывание LLM-моделей (Large Language Models).

Это делает новинку идеальным решением для задач локальных AI-вычислений, машинного обучения, компьютерного зрения и других сценариев, где важны производительность, безопасность и автономность. Дополнительно, ThinkCentre neo Ultra Gen 2 теперь способен поддерживать подключение до семи дисплеев одновременно, что открывает широкие возможности для многозадачной работы в профессиональной среде.

Magic Bay Tiko Pro вышел в коммерческую эксплуатацию

Впервые представленный как концепт Magic Bay Tiko Pro, вскоре поступит в продажу как Lenovo Magic Bay HUD. Он будет продаваться как отдельный аксессуар или в составе комплекта с избранными моделями ThinkBook 16p Gen 6. Это устройство формата HUD (heads-up display) крепится к ноутбуку с помощью магнитного соединения Pogo Pin и предлагает пользователю удобный способ расширения рабочего пространства без использования основного экрана. Magic Bay HUD идеально подходит для отображения перевода, заметок или уведомлений. Этот мини-дисплей бесшовно интегрируется с интеллектуальным помощником Lenovo AI Now, обеспечивая более сфокусированный и эффективный рабочий процесс.