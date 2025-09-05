На IFA 2025 Lenovo представила новые игровые устройства Lenovo Legion, планшет и ПО с искусственным интеллектом

Сегодня на мероприятии Lenovo Innovation World 2025 компания Lenovo представила свои новейшие игровые устройства Legion и LOQ на базе процессоров AMD, мониторы, планшеты и программное обеспечение. Среди представленных новинок: Lenovo Legion Go (8,8”, Gen 2), а также новый Legion Pro 7 с процессорами AMD Ryzen™ 9000 серии HX, три игровых OLED-монитора Legion Pro, а также обновление программного обеспечения для очков Legion Glasses Gen 2, с поддержкой 3D-конверсии более чем для 20 AAA-игр, а также планшеты для Yoga Tab и Idea Tab Plus.

Анонсированные решения отражают приверженность Lenovo инновациям, ориентированным на потребителя: компания учитывает обратную связь пользователей, чтобы создавать продукты, отвечающие их потребностям и одновременно продвигающие индустрию вперед.

Lenovo Legion Go (8.8”, Gen 2)

Впервые представленная в виде прототипа на выставке CES в начале этого года портативная игровая консоль Legion Go (8.8”, 2-го поколения) становится доступной пользователям по всему миру. Это устройство на базе Windows 11 взяло лучшее от предшествующей модели Legion Go (8.8”, Gen 1) и, сохранив ДНК игровых устройств Legion, получило улучшения, основанные на отзывах пользователей, включая расширенные возможности персонализации.

Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-дисплеем WUXGA с переменной частотой обновления от 30 до 144 Гц, сертификацией HDR TrueBlack 1000 и поддержкой VRR, который обеспечивает насыщенные цвета, глубокий чёрный и плавную картинку в любой игре. Процессор AMD Ryzen Z2 Extreme (в максимальной комплектации) и до 32 ГБ оперативной памяти 8000 МГц позволяют запускать ресурсоёмкие AAA-игры, инди-проекты и ретро-классику. Хранилище объёмом до 2 ТБ PCIe Gen 4 и слот microSD с поддержкой ещё до 2 ТБ обеспечивают мобильность всей игровой библиотеки. Аккумулятор ёмкостью 74 Вт·ч — на 50% больше, чем у предыдущей модели — гарантирует продолжительную автономную работу.

Дизайн съемных контроллеров Legion TrueStrike был переосмыслен: они получили улучшенную эргономику, тактильность и более продуманную раскладку кнопок. Джойстики, как и раньше, поддерживают режим FPS, при этом правый контроллер можно использовать в качестве вертикальной мыши для более естественного управления во время шутеров. Legion Go можно использовать в трех режимах: портативной консоли, планшета и настольного мини-ПК. Три программируемые пользователем кнопки, настраиваемые с помощью Legion Space, обеспечивают геймерам более точное управление. Датчики Холла отвечают за высокую скорость отклика на манипуляции пользователя и отсутствие дрифта, а увеличенный D-pad делает комбо плавными и естественными, что особенно важно в файтингах или ретро-играх. Контроллеры совместимы с Legion Go первого поколения, что позволяет владельцам предыдущей модели обновить своё устройство. Среди других особенностей — надёжная подставка, порты USB4 сверху и снизу для удобного подключения, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке питания для быстрого входа в систему.

Мониторы Legion Pro 32UD-10, 27UD-10, и 27Q-10

Новая линейка игровых мониторов Lenovo Legion создана с учётом потребностей геймеров в высокой точности цветопередачи, скорости отклика и частоте обновления, чтобы обеспечить преимущество в любой игре. Благодаря охвату цветовых пространств 99% sRGB и DCI-P3, точности цветопередачи Delta E < 2, поддержке Dolby Vision®, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync™ Premium Pro и VESA Adaptive Sync, эти мониторы обеспечивают реалистичную картинку, высокую скорость и широкую совместимость.

Legion Pro 32UD-10 и его компактный аналог Legion Pro 27UD-10 оснащены OLED-дисплеями PureSight с диагональю 31,5” и 26,5” соответственно, разрешением UHD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Эти характеристики делают их идеальными для киберспортсменов, которым важны как визуальная точность, так и скорость реакции. Модель 32UD-10 предлагает 140 пикселей на дюйм, а 27UD-10 — впечатляющие 166 пикселей на дюйм, обеспечивая сверхчёткое изображение даже в самых динамичных игровых сценах.

Подключение упрощено благодаря USB-C® с поддержкой одного кабеля, а также наличию портов HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-хаба, что позволяет легко интегрировать мониторы в любую игровую конфигурацию. Эргономичные регулируемые подставки обеспечивают комфорт при длительных игровых сессиях.

Legion Pro 27Q-10 оснащён 26,5-дюймовым OLED-дисплеем PureSight с разрешением QHD, частотой обновления 280 Гц и временем отклика 0,03 мс. Поддержка HDMI 2.1, DP 1.4 и встроенные USB-порты делают его универсальным решением для любого игрового пространства.

3D-режим в очках Lenovo Legion Glasses Gen 2

Очки Lenovo Legion Glasses Gen 2 стали ещё тоньше, легче и ярче, предоставляя пользователям возможность наслаждаться любимыми играми и мультимедиа в приватной обстановке. Теперь владельцы этих очков могут рассчитывать на бесплатное обновление программного обеспечения, которое добавит поддержку 3D-режима для постоянно пополняющейся библиотеки 2D-игр.

Функция 3D Mode будет доступна через приложение Legion Space на всех ноутбуках Lenovo Legion 10-го поколения под управлением Windows 11, а также на портативной консоли Legion Go (8,8”, Gen 2). На старте поддержка будет обеспечена для более чем 20 игр, а список совместимых тайтлов будет регулярно пополняться.

Lenovo Legion Pro 7 (16”, 10)

Lenovo Legion Pro 7 10-го поколения теперь доступны на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9 серии 9000 HX, предоставляя энтузиастам максимальную производительность как для игр, так и для творчества. Работая под управлением Windows 11, модель с процессором AMD Ryzen 9955HX3D может быть оснащена видеокартой NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU, которая в сочетании с системой охлаждения Legion Coldfront: Vapor с интегрированной гиперкамерой обеспечивает до 275 Вт TDP для запуска самых требовательных игр на максимальных настройках.

Устройство также предлагает до 2 ТБ SSD PCIe Gen 5 2280 и 16-дюймовый OLED-дисплей PureSight WQXGA с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,08 мс. Оперативная память DDR5 до 32 ГБ 5600 МГц отвечает за быстрый запуск любых игровых и графических программ и приложений.

Lenovo LOQ Tower 26ADR10

Первый в истории Lenovo LOQ в 26-литровом корпусе оснащён процессорами AMD Ryzen серии 8000 и графикой NVIDIA 50-й серии, предоставляя геймерам доступ к революционным возможностям ИИ прямо «из коробки». Работая под управлением Windows 11, LOQ Tower 26ADR10 предлагает настраиваемую ARGB-подсветку, видимую через прозрачную боковую панель, а также большое внутреннее пространство для будущих апгрейдов — идеальная основа для создания игровой системы на годы вперёд.

Хотя апгрейды возможны, они не обязательны: доступная сегодня конфигурация может включать до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5200 МГц и до 4 ТБ SSD PCIe Gen 4, а также два слота для HDD.

Как и всегда, почти все устройства Lenovo Legion представляют подписку Game Pass в течение трех месяцев. Некоторые модели также могут включать доступ к Legion Ultimate Support — круглосуточной технической поддержке любым из удобных способов: по телефону, в чате, по электронной почте и даже с возможностью выезда специалиста (в зависимости от региона).

Lenovo Yoga Tab и Idea Tab Plus

Lenovo Yoga Tab открывает новые горизонты для молодых креаторов, предоставляя им возможность воплощать свои идеи в любом месте. Этот планшет сочетает в себе мобильность, продуктивность и расширенные возможности для создания контента благодаря встроенным гибридным ИИ-решениям и потрясающему мультимедийному опыту.

Оснащённый дисплеем 3.2K PureSight Pro с пиковой яркостью 800 нит и частотой обновления 144 Гц, 11,1-дюймовый планшет улучшает каждый эскиз, набросок или дизайн-проект с помощью технологии AI SuperRes. Акустическая система из четырёх динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos® обеспечивает высочайшее качество звука, создавая пространственное аудиоокружение. Платформа Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile, оснащённая NPU (нейронным процессором) с 20 TOPS, позволяет максимально эффективно использовать встроенные функции искусственного интеллекта. Yoga Tab демонстрирует адаптивные возможности благодаря алгоритмам машинного обучения, которые непрерывно совершенствуются, анализируя пользовательские действия и контекст. Планшет обладает способностью распознавать голосовые команды, интерпретировать намерения пользователя и прогнозировать его дальнейшие шаги, что значительно повышает эффективность и креативность пользователя в процессе работы.

Lenovo Yoga Tab — это интуитивный и интеллектуальный ИИ-ассистент: он генерирует тексты и идеи; благодаря клавиатуре 2 в 1 со специальной клавишей Smart Key и с помощью Lenovo Smart AI Input переводит информацию; через Lenovo AI Live Transcript позволяет транскрибировать аудиозаписи и создавать заметки, вести протоколы встреч в реальном времени; поддерживает функцию поиска Circle to Search от Google и предлагает интеграцию с Google Gemini.

Yoga Tab можно использовать со стилусом Lenovo Tab Pen Pro, который распознает 8192 уровня нажатия и поддерживает тактильный отклик на манипуляции с ним. С Tab Pen Pro пользователи могут в полной мере ощутить возможности искусственного интеллекта: легко захватывать элементы благодаря Lenovo Smart Capture, или превращать наброски в цифровые шедевры с помощью Sketch-to-Image.

Lenovo Yoga Tab имеет цельнометаллический корпус с мощным кремниево-углеродным аккумулятором, который поддерживает работу планшета в режиме воспроизведения видео с YouTube до 12 часов. Вес устройства — 458 граммов. Lenovo Yoga Tab поставляется с предустановленным пакетом ПО Adobe Creative Suite и Perplexity Pro.

Idea Tab Plus — тонкий и лёгкий планшет c функциональностью ИИ, включая Lenovo AI Notes для работы с текстами и широкие возможности Google Gemini. В комплекте с Lenovo Tab Pen/Pen Plus или клавиатурой и благодаря поддержке таких приложений, как Circle to Search от Google, этот планшет облегчает работу пользователей над любыми задачами: академическими, исследовательскими или при создании контента.

Устройство оснащено 12,1-дюймовым дисплеем 2.5K с цветовым охватом 96% DCI-P3 и яркостью 800 нит, обеспечивающим чёткое и яркое изображение даже при ярком освещении или на улице. За иммерсивный звук отвечает аудиосистема из четырёх динамиков с настройкой Dolby Atmos®. Планшет работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6400, имеет аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч, обеспечивающим до 13 часов воспроизведения видео3. Вес устройства — 530 г, а толщина — всего 6,29 мм. Idea Tab Plus доступен в трёх цветах: Luna Grey, Cloud Grey и Sand Rose, чтобы подчеркнуть индивидуальность пользователя.

Все планшеты Lenovo имеют глобальную сервисную поддержку, включая гарантийное обслуживание и ремонт.

Lenovo FlickLift

Lenovo FlickLift — это приложение, позволяющее пользователям быстро и удобно редактировать изображения. Оно работает в фоновом режиме и автоматически активируется, когда пользователь наводит курсор на изображение в большинстве приложений OC Windows 11.

FlickLift предлагает функции автоматического улучшения изображения, повышения чёткости, масштабирования, а также выделения объектов и удаления фона. Все изменения можно мгновенно сохранить в буфер обмена. Приложение будет предустановлено на устройствах Yoga 10-го поколения, а также на выбранных моделях Legion и IdeaPad.