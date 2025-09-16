Microsoft добавил в приложение Xbox для ПК игры из Steam и других магазинов

Microsoft Xbox

После нескольких месяцев тестирования, компания Microsoft запустила новую объединенную библиотеку игр в приложении Xbox для ПК на Windows. Теперь приложение отображает игры из Steam и других ведущих магазинов, а также позволяет запускать их. Нововведение стало частью стратегии компании по превращению приложения Xbox в центр для ПК-гейминга.

После установки игры из поддерживаемого магазина она автоматически появляется в разделе «Моя библиотека» и на специальной боковой панели «Последние». По словам Microsoft, это упростит доступ ко всем установленным играм из одного лаунчера.

В настоящее время доступна поддержка игр из таких сервисов, как Game Pass, Steam, Epic Games Store, Battle.net и GOG. Отключить функцию можно в разделе настроек приложения. Нововведение также доступно на портативных ПК с Windows. Сторонний сервис должен быть включен для запуска игр из него.

В конце месяца Microsoft внедрит в приложение функцию, позволяющую сразу ознакомиться со всеми играми, которые доступны в «облаке», для синхронизации их на стационарной приставке Xbox, на ПК и на портативной консоли.