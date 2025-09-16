Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма

В то время как Азербайджан готовится принять Гран-при Формула 1, Mastercard делится новыми данными о том, как крупномасштабные спортивные мероприятия стимулируют туризм, ускоряют развитие цифровых платежей и создают долгосрочные возможности для местной экономики.

Согласно Mastercard Insights, Гран-при Азербайджана выделяется на мировом уровне своим влиянием на въездной туризм и транзакционную активность. В течение недели Гран-при Азербайджана число международных посетителей Азербайджана выросло на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем расходов увеличился на 77%. Примечательно, что расходы вышли далеко за пределы Баку: в регионах, не являющихся столицей, было зарегистрировано 241% увеличение транзакций, что подчеркивает общенациональные преимущества глобальных спортивных событий.

Модели расходов посетителей также демонстрируют диверсификацию. Хотя проживание и питание остались лидирующими категориями, выросшими на 127% и 141% соответственно, розничная торговля, мода и покупки на рынках заняли большую долю в бюджетах туристов по сравнению с

2023 годом. Туристы из Турции, Великобритании, Грузии, Казахстана и Германии сыграли особенно важную роль: турецкие посетители увеличили расходы на проживание в отелях на 238%, а британские путешественники — расходы на рестораны на 346%.

Глобальная тенденция: от Великобритании до Мюнхена

Чемпионат Европы по баскетболу: недавние оценки европейских баскетбольных турниров показывают существенный экономический рост для принимающих городов, с совокупным эффектом в 270 миллионов евро в Берлине, Кельне, Милане, Праге и Тбилиси. Мероприятие привлекло более 650 000 зрителей, в том числе 50 000 международных болельщиков, и принесло 227 млн евро прямых и косвенных доходов, а также 39 млн евро в виде медийной ценности и 4 млн евро в виде социальных выгод. Эти цифры подчеркивают растущее коммерческое и культурное значение континентального баскетбола, который предлагает ценные возможности для спонсоров, таких как Mastercard, для взаимодействия с разнообразной аудиторией, одновременно способствуя развитию местной экономики.

Финалы европейских футбольных турниров: стимулирование туризма и местных расходов: Анализ Mastercard подчеркивает значительное экономическое влияние крупных футбольных матчей на принимающие города, обусловленное расходами страстных болельщиков. В Турции посетители в среднем останавливались на три ночи и тратили 855 евро на человека за 3 дня, в основном с помощью карточных платежей. Эти события привели к резкому росту местных расходов: количество транзакций по картам увеличилось на 54 % по сравнению с предыдущим уик-эндом и на 41 % по сравнению со следующим уик-эндом, что привело к общему среднему росту на 48 %. Между тем, 2024 год был отмечен значимыми событиями, которые, как ожидается, привлекут рекордное количество путешественников со всего мира. В разделе «Популярные направления» Mastercard Economics Institute особо выделен Мюнхен (Германия), где в июне состоялся матч открытия чемпионата Европы. Мюнхен занял первое место в рейтинге самых популярных туристических направлений в мире с июня по август 2024 года, продемонстрировав самый большой рост туристического спроса по сравнению с обычным уровнем в преддверии лета (Travel Trends 2024: Breaking Boundaries).

Исторический турнир по гольфу Royal Liverpool: данные Mastercard SpendingPulse показывают, что наибольший рост наблюдался в секторах, связанных с гостеприимством: с 2022 по 2023 год продажи в сфере размещения выросли на 30%, а расходы в ресторанах и магазинах увеличились примерно на четверть (соответственно на 25% и 27%). Европейские и международные туристы намерены уделять приоритетное внимание расходам на впечатления: почти 9 из 10 человек (88%) заявили, что в 2024 году планируют потратить на впечатления столько же или больше, чем в 2023 году. Более 4 из 10 (41%) заявили, что «уникальность» впечатления будет определяющим фактором при принятии решения о тратах на впечатления, подчеркнув свое стремление создать воспоминания на всю жизнь. (ссылка: Mastercard Experience Economy Open | Mastercard Newsroom)

Азербайджан: мировой лидер

«Гран-при Азербайджана — это больше, чем просто гонка, это двигатель экономики», — сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане. «Мы видим не только резкое увеличение числа посетителей, но и более широкие преимущества: местные предприятия переходят на цифровые платежи, регионы за пределами Баку принимают больше туристов, а путешественники наслаждаются беспроблемными и безопасными впечатлениями. Для Азербайджана это не просто уик-энд, наполненный эмоциями, — это построение более сильной цифровой экономики».

Согласно данным Mastercard, с 87% годовым ростом числа международных посетителей во время недели Гран-при Азербайджана в прошлом году Баку не только превзошел аналогичные мероприятия, но и продемонстрировал, как стратегически организованное спортивное зрелище может повысить узнаваемость страны, диверсифицировать структуру расходов и укрепить экосистему цифровых платежей. Опираясь на эту динамику, прогнозируется, что количество международных туристов увеличится примерно на 90% в течение недели гонок в этом году, что подчеркивает растущую значимость Азербайджана на мировой арене.

Платежи как инфраструктура опыта

Цифровые платежи по-прежнему играют центральную роль в этом росте. Когда собираются тысячи болельщиков, беспроблемные платежи гарантируют, что местные предприятия — от кафе до отелей и ремесленных лавок — могут эффективно удовлетворять спрос. Рост использования карт и цифровых кошельков во время недели Формулы-1 демонстрирует как предпочтение потребителей к безопасным и удобным платежам, так и готовность азербайджанских продавцов оправдать ожидания глобальной аудитории.