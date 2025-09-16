OpenAI планирует сосредоточится на создании гуманоидных роботов

Компания OpenAI активно привлекает специалистов в области алгоритмов управления роботами, в том числе гуманоидными, об этом рассказали источники издания Wired. В июне 2025 года к OpenAI уже присоединился выпускник Стэнфордского университета Чэншу Ли, который создавал систему оценки способностей роботов-гуманоидов.

Компания уже приступила к обучению ИИ-алгоритмов, которые помогут роботам лучше ориентироваться в пространстве. Интерес OpenAI к роботам напрямую связан с разработкой универсального искусственного интеллекта (AGI), способного решать широчайший спектр задач вне зависимости от темы и без перепрограммирования под разные виды задач.

Текущие модели вроде GPT-5 прекрасно работают с текстами и изображениями, но не могут выполнять физические задачи. Роботы должны научиться понимать пространство, захватывать предметы и перемещаться в сложных условиях. Управление телом требует сразу нескольких уровней «мышления» — от моторики и восприятия до планирования и общения. Кроме того, взаимодействие роботов с окружающей средой генерирует уникальные обучающие данные, которые ускоряют развитие универсальных моделей.

Подробности о новом проекте компания пока не раскрывает, но на ее официальном сайте уже опубликованы вакансии специалистов в различных сферах робототехники, таких как физическое взаимодействие, телеоперация (удаленное управление) и симуляция. В одной из вакансий ищут инженера-механика с опытом в сборке роботов «с датчиками прикосновения». Кандидат также должен уметь проектировать «системы для больших объемов (более 1 млн.) и решения проблем на сборочных линиях». Это могут быть роботы на производстве. В другой вакансии требуется опыт в области дистанционного управления роботом с помощью оператора-человека.

В OpenAI уже занимались робототехникой. В 2019 году в компании создали механическую руку, похожую на человеческую, способную собирать кубик Рубика. Но в 2021 году компания закрыла это направление, сосредоточившись на языковых моделях.

Разумеется, OpenAI столкнется с серьезными конкурентами на рынке гуманоидных роботов. Стартапы Agility и Apptronik уже создают коммерческие модели. Tesla и Google также инвестируют в разработку и тестирование гуманоидных систем. Но у OpenAI все же есть преимущество, компания инвестирует в Figure AI, 1X Technologies и Physical Intelligence. Такой подход позволяет быстрее внедрить собственные алгоритмы управления в готовые платформы.